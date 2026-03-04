Українка порівняла ціни на продукти в Канаді та Україні. Як відрізняються вартість продуктового кошика в українських та канадських супермаркетах, читайте в огляді.

Українка Анастасія, яка вже тривалий час живе в Монреалі (Канада), вирішила порівняти ціни на продукти в місцевому супермаркеті з українськими. Вона розповіла, скільки коштують базові товари, м’ясо, молочні продукти та овочі.

Ціни на продукти: скільки коштує продуктовий кошик в Канаді

Українка розповіла, що ціни в Канаді можуть суттєво змінюватися залежно від акцій та сезону. Якщо уважно стежити за знижками, є шанс добре зекономити.

Українка порівняла ціни на продукти в Канаді та Україні Фото: Фокус

Наприклад, у супермаркеті Maxi пів кілограма яблук за акцією коштують 0,88 канадського долара (приблизно 25 грн). Але без знижки ціна може сягати 3 доларів (85 грн). Помідори також часто продають зі знижкою — за 2 канадських долари кілограм (56,7 грн), але без акції їхня вартість зростає до 8 канадських доларів (226,8 грн).

У Канаді ціни на помідори коливаються від 2 до 8 канадських доларів Фото: Фокус

Невеликий качан капусти в Монреалі коштує 1,20 канадського долара (близько 34 грн). Упаковка з шести огірків обійдеться у 3 канадських долари (85,5 грн). Тоді як п’ятикілограмову упаковку картоплі продають за 2 канадських долари (56,7 грн), хоча до знижки ціна становила 5 доларів (141,75 грн).

У супермаркеті продають картоплю в паперовій упаковці Фото: Фокус

М’ясні продукти в Канаді досить дорогі. Куряча грудка вагою майже два кілограми обійдеться у 20 канадських доларів (567 грн). Яловичина, як і в Україні, традиційно дорожча: приблизно 17 канадських доларів (близько 482 грн) за 450 грамів нарізаного м’яса, а пів кілограма фаршу обійдеться від 5 до 8 канадських доларів (141-226 грн).

У супермакеті Канади пів кілограма фаршу обійдеться від 5 до 8 канадських доларів Фото: Фокус

"Ковбаса коштує в середньому 10-15 доларів за 600 грамів. Це приблизно 283-425 грн", — розповіла українка.

Водночас великий шматок свіжого лосося можна знайти за 16 доларів (близько 454 грн). За словами Анастасії, часто риба дешевше за м’ясо.

У Канаді свіжий лосось коштує 16 канадських доларів, що приблизно 454 гривні Фото: Фокус

Хлібобулочні та молочні продукти в Канаді обійдуться в таку ціну:

сир 300 г — 3 канадські долари (85,05 грн);

молоко 2 л — 5 канадських доларів (141,75 грн);

вершкове масло 454 г — 9 канадських доларів (255,15 грн);

сметана 500 г — 4,50 канадського долара (127,57 грн);

яйця 12 шт — 5-9 канадських доларів (141,75-255,15 грн);

багет — 0,88 канадського долара (22,68 грн).

"Це дешевий вибір продуктів. Якщо ж хочется купити справді смачніше або якісніше, доведеться йти на ринок, але там ціна може бути в п’ять разів вищою", — додала Анастасія.

Остаточну суму за продукти можна дізнатися лише на касі, адже потрібно заплатити ще й податки Фото: Фокус

Крім того, вона звернула увагу, що до вартості товарів на касі додаються податки. Наприклад, якщо покупки тягнуть на 45 канадських доларів, фактично заплатити доведеться близько 56 канадських доларів.

Скільки коштують ті ж самі продукти в Україні

На перший погляд, продукти в Україні здаються дешевшими, ніж у Канаді. Проте, для багатьох навіть ці ціни можуть бути відчутним ударом по бюджету.

Дівчина порівняла ціни на продукти в Канаді та Україні Фото: колаж Фокус

Наприклад, 200 грамів вершкового масла обійдеться в середньому у 110 грн, а пляшка молока на 900 мл — близько 57 грн. За кілограм твердого сиру доведеться заплатити в середньому у 559,19 грн. Сметану (350 г) можна придбати приблизно за 57,69 грн.

М’ясо в Україні також не з дешевих. Яловичина в середньому коштує 389 грн за кілограм, куряче філе — 215-230 грн за кілограм, а копчена ковбаса вагою 460 грамів — майже 182 грн.

Цілий охолоджений лосось залежно від магазину та виробника можна знайти за ціною від 400 до 700 грн за кілограм.

Вартість овочів та фрукті в Україні дещо відрізняється від цін в Канаді. Так, помідори в середньому коштують 171,66 грн за кілограм, огірки — 201,58 грн за кілограм. Рожева картопля обійдеться приблизно у 24,98 грн за кілограм, капуста — близько 33 грн за кілограм. Яблука в середньому коштують 41,50 грн за кілограм.

Хлібобулочні вироби залишаються одними з найдоступніших: батон вагою 450 грамів у середньому коштує 33,10 грн. Яйця (10 штук) продаються приблизно по 83,83 грн.

Якщо просто перевести канадські долари у гривні, здається, що Канада значно дорожча. Особливо це стосується м’яса та молочних продуктів. Проте якщо порівнювати ціни на продукти в Україні із середніми доходами, навантаження на бюджет української родини часто не менше, а іноді й більше.

Раніше Фокус писав, що українка порівняла ціни на продукти в Польщі. З’ясувалося, що деякі товари продаються майже за такою ж вартістю, як в Україні.