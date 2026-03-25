Гречка может стоить как золото: эксперт назвал, какие продукты подорожают

В Украине зафиксирован рост цен на продукты питания на 30-40%. Эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание отдельных категорий товаров в ближайшие недели.

В Украине продолжают расти цены на продукты питания, и этот процесс обусловлен не только экономическими факторами, но и военно-политической ситуацией. По словам экономического эксперта Зиновия Сверды, нынешнее подорожание еще не достигло своего максимума, сообщают Новости.LIVE.

Эксперт отметил, что на формирование цен влияют сразу несколько факторов. Один из них — сезонный весенний цикл, во время которого продукты традиционно дорожают на 15-20%. В то же время к этому добавились последствия войны и общая политическая ситуация.

"Сегодня цены устанавливаются не столько в соответствии с экономическими законами, сколько на поле боя. И поэтому действительно может случиться, что один килограмм гречки будет равняться одному килограмму золота", — отметил Свереда.

Відео дня

Он подчеркнул, что подорожание коснулось почти всех категорий товаров, в частности яблок, помидоров и продукции тепличных хозяйств. В среднем цены на эти товары уже выросли на 30-40% и продолжают расти.

"Сейчас мы имеем время поста, но на самом деле такое впечатление, что настоящий пост начнется в Украине после Пасхи, потому что пик цен на продукты будет через 2-3 недели", — резюмировал эксперт.

По данным, с начала 2026 года в Украине подорожало большинство продуктов. Больше всего выросла цена на гречку: если в январе она стоила в среднем 33,02 грн за килограмм, то во второй половине марта ее цена увеличилась на 59% — до 52,46 грн/кг.

Среди других продуктов, которые подорожали больше всего, — украинские яблоки, цена на которые выросла на 46% — с 31,46 грн/кг до 45,78 грн/кг. Также на 31% выросли цены на рафинированное масло (ТМ Олейна) до 89,02 грн за 850 мл. Куриные яйца (ТМ Квочка) выросли в цене до 84,35 грн за десяток. Курятина (бедро) подорожала на 22, а свинина (грудинка) — на 19%. Наименее стремительное подорожание зафиксировали для свежих огурцов — их цена выросла всего на 11% почти за три месяца, со 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг.

