Гречка може коштувати як золото: експерт назвав, які продукти подорожчають

В Україні зафіксовано зростання цін на продукти харчування на 30–40%. Експерт прогнозує подальше подорожчання окремих категорій товарів найближчими тижнями.

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, і цей процес зумовлений не лише економічними факторами, а й воєнно-політичною ситуацією. За словами економічного експерта Зиновія Свереди, нинішнє подорожчання ще не досягло свого максимуму, повідомляють Новини.LIVE.

Експерт зазначив, що на формування цін впливають одразу кілька чинників. Один із них — сезонний весняний цикл, під час якого продукти традиційно дорожчають на 15–20%. Водночас до цього додалися наслідки війни та загальна політична ситуація.

"Сьогодні ціни встановлюються не стільки відповідно до економічних законів, скільки на полі бою. І тому справді може трапитися, що один кілограм гречки буде дорівнювати одному кілограму золота", — зазначив Свереда.

Він підкреслив, що подорожчання торкнулося майже всіх категорій товарів, зокрема яблук, помідорів і продукції тепличних господарств. У середньому ціни на ці товари вже зросли на 30–40% і продовжують зростати.

"Зараз ми маємо час посту, але насправді таке враження, що справжній піст почнеться в Україні після Великодня, тому що пік цін на продукти буде через 2-3 тижні", — резюмував експерт.

За даними, з початку 2026 року в Україні подорожчала більшість продуктів. Найбільше зросла ціна на гречку: якщо в січні вона коштувала в середньому 33,02 грн за кілограм, то в другій половині березня її ціна збільшилася на 59% — до 52,46 грн/кг.

Серед інших продуктів, які подорожчали найбільше, — українські яблука, ціна на які зросла на 46% — з 31,46 грн/кг до 45,78 грн/кг. Також на 31% зросли ціни на рафіновану олію (ТМ Олейна) до 89,02 грн за 850 мл. Курячі яйця (ТМ Квочка) зросли в ціні до 84,35 грн за десяток. Курятина (стегно) подорожчала на 22, а свинина (грудинка) — на 19%. Найменш стрімке подорожчання зафіксували для свіжих огірків — їхня ціна зросла усього на 11% майже за три місяці, зі 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг.

