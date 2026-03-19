Скільки коштує продуктовий кошик на Великдень 2026 року? З’ясував Фокус.

Навесні ціни на деякі продукти в Україні традиційно починають зростати, однак напередодні Великодня цей процес стає особливо помітним для гаманців громадян. Період підготовки до свята супроводжується підвищеним попитом: люди активно купують продукти для святкового столу. Фокус з’ясував, у яку суму обійдеться продуктовий кошик до Великодня, а також які саме продукти в Україні подорожчали найбільше.

Ціни на продукти великоднього кошика

За декілька тижнів до Великодня українці традиційно формують базовий продуктовий кошик, до якого входять яйця, м’ясні та молочні вироби. У 2026 році цей набір помітно подорожчав, причому зростання видно не лише у місячній динаміці, а й у річному вимірі.

Найбільше додала в ціні молочна продукція. Згідно з даними порталу "Мінфін", твердий сир у березні коштує в середньому 581,1 грн за кг, тоді як у лютому його можна було придбати за 559,19 грн (+3,91%). За рік ціни зросли ще відчутніше — на понад 15%. Кисломолочний сир також подорожчав до 101,06 грн за 300 г (+1,96% за місяць), а у річному вимірі додав майже 30%.

В Україні подорожчали молочні та м'ясні вироби

Не відстають і м’ясні продукти. Варена ковбаса за місяць подорожчала до 466,81 грн за кг (+3,96%), тоді як у 2025 році її середня ціна становила 397,81 грн. Тобто за рік вартість зросла на 17,34%. Куряче філе також додало в ціні 2,64% і коштує в середньому 233 грн за кг. У порівнянні з 2025 роком вартість зросла майже на 27%.

Окрему увагу привертають ціни на яйця, адже це один із головних атрибутів Великодня. Наприкінці березні вони коштують у середньому 85,5 грн, що на 2% більше, ніж у лютому, коли їхня вартість становила 83,83 грн. Водночас у річному вимірі зростання відбулося значно відчутніше, адже ціни на яйця зросли на 40,76%.

Втім, не всі ціни на продукти в Україні зростають. Наприклад, домашнє сало залишається стабільним. Чотири місяці поспіль середня ціна становить 272 грн за кг, хоча за рік подорожчало більш ніж на 13%.

Ба більше, деякі продукти навіть подешевшали. Так, вершкове масло у березні коштує 107,36 грн за 200 г, що майже на 3% менше, ніж у лютому, і на понад 6% дешевше, ніж торік. Знизилася і ціна на буженину — до 690,2 грн за кг (-2,98%), хоча у річному вимірі вона все одно подорожчала майже на 20%.

За останній місяць в Україні серед товарів, які входять до великоднього продуктового кошика, найбільше зросли ціни на яйця, ковбасу, куряче філе, а також твердий і кисломолочний сир

Які ще продукти подорожчали у березні

Окрім святкового набору, у березні помітно змінилися й загальні ціни на продукти в Україні. Причому частина позицій за останній місяць (з лютого по березень) подорожчала майже на 10%.

Найвідчутніше подорожчання спостерігається у сегменті зелені. Зокрема, петрушка зросла в ціні майже на 10% і нині коштує в середньому 66,56 грн за 100 г, тоді як у річному вимірі її вартість підвищилася на 40,57%. Водночас зелена цибуля демонструє більш стриману динаміку: за місяць вона подорожчала на 2,19% і середня ціна становить 69 грн за 100 г. Проте за рік її ціна зросла на 53,67%.

Суттєво зросли в ціні й рибні продукти. Зокрема, у березні кілограм скумбрії коштує в середньому 301 грн, тоді як у лютому її можна було придбати за 274,64 грн. За місяць ціна зросла на 9,6%, а у річному вимірі подорожчала на 35,07%.

Базові продукти щоденного споживання також значно зросли в ціні. У березні 2026 року гречка подорожчала на 8,47%, її середня вартість становить 54,07 грн за кг. Якщо порівнювати з торішніми цінами, коли крупа коштувала 27,36 грн за кг, ціна зросла на 108,59%.

Стабільне подорожчання демонструють й овочі. Помідори за місяць додали в ціні 9,5% і наразі коштують близько 187,97 грн за кг. За рік їхня вартість зросла майже на 48%. Експерти попереджають, що ціни на продукти в Україні в овочевому сегменті можуть зрости ще на 10-12%. Це, а словами фахівців, триватиме до появи продукції з відкритого ґрунту.

Менше, але також помітно, додали в ціні борошно та українські яблука приблизно по 1 грн. У березня їхня середня вартість становить 35,53 грн та 43,46 грн відповідно. У річному вимірі борошно подорожчало більш ніж на 16%, тоді як ціна на яблука залишилася майже стабільною.

Раніше Фокус писав, що зростання цін на пальне після ескалації конфлікту на Близькому Сході населенням сприймається як потенційна причина подорожчання продуктів харчування. Втім, експерти запевняють, що нинішнє подорожчання пального на кілька гривень за літр не є критичним для виробників харчових товарів, адже частка витрат на паливо у собівартості більшості продуктів досить невелика.