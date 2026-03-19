Сколько стоит продуктовая корзина на Пасху 2026 года? Выяснил Фокус.

Весной цены на некоторые продукты в Украине традиционно начинают расти, однако в преддверии Пасхи этот процесс становится особенно заметным для кошельков граждан. Период подготовки к празднику сопровождается повышенным спросом: люди активно покупают продукты для праздничного стола. Фокус выяснил, в какую сумму обойдется продуктовая корзина к Пасхе, а также какие именно продукты в Украине подорожали больше всего.

Цены на продукты пасхальной корзины

За несколько недель до Пасхи украинцы традиционно формируют базовую продуктовую корзину, в которую входят яйца, мясные и молочные изделия. В 2026 году этот набор заметно подорожал, причем рост виден не только в месячной динамике, но и в годовом измерении.

Больше всего прибавила в цене молочная продукция. Согласно данным портала "Минфин", твердый сыр в марте стоит в среднем 581,1 грн за кг, тогда как в феврале его можно было приобрести за 559,19 грн (+3,91%). За год цены выросли еще ощутимее — более чем на 15%. Творог также подорожал до 101,06 грн за 300 г (+1,96% за месяц), а в годовом измерении прибавил почти 30%.

Не отстают и мясные продукты. Вареная колбаса за месяц подорожала до 466,81 грн за кг (+3,96%), тогда как в 2025 году ее средняя цена составляла 397,81 грн. То есть за год стоимость выросла на 17,34%. Куриное филе также прибавило в цене 2,64% и стоит в среднем 233 грн за кг. По сравнению с 2025 годом стоимость выросла почти на 27%.

Отдельное внимание привлекают цены на яйца, ведь это один из главных атрибутов Пасхи. В конце марте они стоят в среднем 85,5 грн, что на 2% больше, чем в феврале, когда их стоимость составляла 83,83 грн. В то же время в годовом измерении рост произошел значительно ощутимее, ведь цены на яйца выросли на 40,76%.

Впрочем, не все цены на продукты в Украине растут. Например, домашнее сало остается стабильным. Четыре месяца подряд средняя цена составляет 272 грн за кг, хотя за год подорожало более чем на 13%.

Более того, некоторые продукты даже подешевели. Так, сливочное масло в марте стоит 107,36 грн за 200 г, что почти на 3% меньше, чем в феврале, и более чем на 6% дешевле, чем в прошлом году. Снизилась и цена на буженину — до 690,2 грн за кг (-2,98%), хотя в годовом измерении она все равно подорожала почти на 20%.

За последний месяц в Украине среди товаров, которые входят в пасхальную продуктовую корзину, больше всего выросли цены на яйца, колбасу, куриное филе, а также твердый и творог

Какие еще продукты подорожали в марте

Кроме праздничного набора, в марте заметно изменились и общие цены на продукты в Украине. Причем часть позиций за последний месяц (с февраля по март) подорожала почти на 10%.

Самое ощутимое подорожание наблюдается в сегменте зелени. В частности, петрушка выросла в цене почти на 10% и сейчас стоит в среднем 66,56 грн за 100 г, тогда как в годовом измерении ее стоимость повысилась на 40,57%. В то же время зеленый лук демонстрирует более сдержанную динамику: за месяц он подорожал на 2,19% и средняя цена составляет 69 грн за 100 г. Однако за год его цена выросла на 53,67%.

Существенно выросли в цене и рыбные продукты. В частности, в марте килограмм скумбрии стоит в среднем 301 грн, тогда как в феврале ее можно было приобрести за 274,64 грн. За месяц цена выросла на 9,6%, а в годовом измерении подорожала на 35,07%.

Базовые продукты ежедневного потребления также значительно выросли в цене. В марте 2026 года гречка подорожала на 8,47%, ее средняя стоимость составляет 54,07 грн за кг. Если сравнивать с прошлогодними ценами, когда крупа стоила 27,36 грн за кг, цена выросла на 108,59%.

Стабильное подорожание демонстрируют и овощи. Помидоры за месяц прибавили в цене 9,5% и сейчас стоят около 187,97 грн за кг. За год их стоимость выросла почти на 48%. Эксперты предупреждают, что цены на продукты в Украине в овощном сегменте могут вырасти еще на 10-12%. Это, а словам специалистов, продлится до появления продукции из открытого грунта.

Меньше, но также заметно, прибавили в цене мука и украинские яблоки примерно по 1 грн. В марте их средняя стоимость составляет 35,53 грн и 43,46 грн соответственно. В годовом измерении мука подорожала более чем на 16%, тогда как цена на яблоки осталась почти стабильной.

Ранее Фокус писал, что рост цен на топливо после эскалации конфликта на Ближнем Востоке населением воспринимается как потенциальная причина подорожания продуктов питания. Впрочем, эксперты уверяют, что нынешнее подорожание топлива на несколько гривен за литр не является критичным для производителей пищевых товаров, ведь доля расходов на топливо в себестоимости большинства продуктов достаточно невелика.