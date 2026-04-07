За межею бідності: демографиня відповіла, скільки українців ледве зводять кінці з кінцями

Зараз на території України проживають 29-30 млн громадян, і кількість бідних зросла за роки війни до 30%, хоча перед пандемією ковіду цей показник був 22%-23%.

Про це в новому випуску подкасту "Що з економікою?" розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова.

На запитання, чи стосується це всіх українців, чи окремих груп, гостя ефіру відповіла:

"Не знаю, тому що знову ж таки брак інформації. Ми намагаємося заповнити інформаційні лакуни максимально, але не все ми можемо заповнити".

За її словами, якби Україна не отримувала допомоги від Європи, то вона б у студії з журналістами, швидше за все, не розмовляла.

"Ось давайте згадаємо. Перша світова війна, так? Що, Німеччину окупували? Ні, вона впала через економічні проблеми, через те, що бюджет просто не витримав цього навантаження. Ну так я перепрошую, у нас би було те саме", — пояснила Лібанова.

У 2023 році вона писала про поширення в Україні застійного безробіття: коли люди шукають роботу і понад рік не можуть нічого знайти. Зараз ситуація, на її думку, не змінилася.

"Просто це застійне безробіття поширюється не на все населення. Є групи населення більш уразливі: ті, хто не може змінитися швидко, хто не готовий змінити професію... Особливості ринку праці ХХI століття якраз пов'язані з тим, що, можливо, потрібно буде кілька разів змінювати професію".

Минулого року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу говорив, що встановлений у бюджеті 2025 року прожитковий мінімум у 2300 гривень є формальністю, яка не дає змоги людині забезпечити навіть базові потреби. При цьому держава сама, рахуючи фактичний прожитковий мінімум, визначає його в кілька разів вищим.

Уже в лютому цього року він заявив, що українська економіка вичерпала можливості для підвищення податків,

