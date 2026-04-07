За чертой бедности: демограф ответила, сколько украинцев еле сводят концы с концами

Сейчас на территории Украины проживают 29-30 млн граждан, и количество бедных выросло загоды войны до 30%, хотя перед пандемией ковида этот показатель был 22%-23%.

Об этом в новом выпуске подкаста "Что с экономикой?" рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова.

На вопрос, относится ли это ко всем украинцам или к отдельным группам гостья эфира ответила:

"Не знаю, потому что снова же нехватка информации. Мы стараемся заполнить информационные лакуны максимально, но не все мы можем заполнить".

По ее словам, если бы Украина не получала помощи от Европы, то она бы в студии з журналистами, скорее всего, не беседовала.

"Вот давайте вспомним. Первая мировая война, да? Что, Германию оккупировали? Нет, она рухнула из-за экономических проблем, из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Ну так я извиняюсь, у нас бы было то же самое", — объяснила Либанова.

В 2023 году она писала о распространении в Украине застойной безработицы: когда люди ищут работу и больше года не могут ничего найти. Сейчас ситуация, по ее мнению, не изменилась.

"Просто эта застойная безработица распространяется не на все население. Есть группы населения более уязвимые: те, кто не может измениться быстро, кто не готов сменить профессию… Особенности рынка труда ХХI века как раз связаны с тем, что, возможно, нужно будет несколько раз менять профессию".

В прошлом году глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу говорил, что установленный в бюджете 2025 года прожиточный минимум в 2300 гривен является формальностью, которая не позволяет человеку обеспечить даже базовые потребности. При этом государство само, считая фактический прожиточный минимум, определяет его в несколько раз выше.

Уже в феврале этого года он заявил, что украинская экономика исчерпала возможности для повышения налогов,

