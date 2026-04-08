З 7 квітня українці почали отримувати виплату в розмірі 1500 грн. Насамперед ідеться про допомогу пенсіонерам і вразливим категоріям.

В Україні стартувала нова програма соціальної підтримки 2026 року. Держава почала перераховувати перші соцвиплати. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів. Фокус пояснює, як отримати виплату в розмірі 1500 гривень і кому вона належить.

Соціальна підтримка 2026 — коли українці зможуть отримати виплату

Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 1500 грн почала надходити українцям починаючи з 7 квітня. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі національного телемарафону розповів, що соцвиплати надіслано сотням тисяч одержувачів, і вони будуть нараховані автоматично.

"Відсьогодні (7 квітня — ред.), протягом кількох днів на банківські рахунки будуть надходити ці кошти. Через відділення "Укрпошти", щоб представників "Укрпошти" не направляти кілька разів для безпосередньої виплати, вона прийде разом із необхідною пенсією, яка приходить щомісяця в ті дні, коли така пенсія приходить", — повідомив він.

При цьому держава не обмежує одержувачів соцвиплат, їх можна витратити на будь-які витрати.

Допомога пенсіонерам — хто отримає 1500 грн

У Пенсійному фонді України повідомили, що соцвиплати передбачено в межах реалізації постанови Кабінету Міністрів №341 від 18 березня 2026 року.

Насамперед, виплати 1500 грн передбачені для тих, хто вже отримує пенсію або державну допомогу станом на 1 квітня 2026 року. При цьому діє обмеження — загальний розмір доходу не має перевищувати 25 950 грн.

Згідно з правилами соціальної підтримки 2026 року, виплати 1500 грн передбачені для пенсіонерів таких категорій:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

одержувачі пенсії по втраті годувальника;

пенсіонери за вислугу років;

одержувачі спеціальних пенсій (держслужбовці, військові та ін.);

одержувачі соціальних пенсій

"Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України, та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії", — уточнили в ПФУ.

Виплати вразливим категоріям населення

Виплата в рамках програми соціальної підтримки 2026 року стосується не тільки пенсіонерів. Держава включила до списку й інші групи населення, які потребують підтримки. Зокрема, виплати 1500 грн зможуть отримати:

внутрішньо переміщені особи;

малозабезпечені сім'ї;

одержувачі базової соціальної допомоги;

особи без права на пенсію;

особи з інвалідністю, включно з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю;

громадяни, які отримують допомогу з догляду;

одержувачі тимчасової держдопомоги, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію.

Окрему увагу в програмі соціальної підтримки 2026 року приділено сім'ям із дітьми. Соцвиплати поширюються на:

одиноких матерів;

опікунів;

сім'ї з важкохворими дітьми;

багатодітні сім'ї;

сім'ї, де є проблеми з виплатою аліментів;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

прийомні сім'ї та батьків-вихователів.

Виплата 1500 грн пенсіонерам і вразливим категоріям -— як отримати допомогу

У ПФУ повідомили, що українцям не потрібно подавати заяву на оформлення соцвиплат. Оскільки допомога пенсіонерам і вразливим категоріям буде нарахована у квітні автоматично.

Виплата 1500 грн надійде на банківську картку або через "Укрпошту" разом із пенсією чи іншою соцвиплатою.

У пенсійному фонді уточнили, що якщо людина одночасно підпадає під кілька підстав для отримання цієї виплати, кошти нарахують тільки за однією з них.

Раніше Фокус писав, що українці можуть оформити базову соціальну допомогу на всю сім'ю в рамках експериментальної програми. Вона передбачає єдину виплату замість кількох окремих соцвиплат.