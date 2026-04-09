Відключення світла 10 квітня: в "Укренерго" повідомили про обмеження потужності в усіх регіонах

Енергетики розповіли, що у п'ятницю світло відключатимуть за графіками через наслідки російських атак.

"Завтра, 10 квітня, в усіх регіонах україни протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)", — сказано у повідомленні "Укренерго".

Але енергетики попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. В будь-якому разі час та обсяг застосування відключень за своєю адресою українцям потрібно дізнаватись на офіційних сторінках обленерго.

Причина запровадження обмежень не змінилась – це наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – попередили в "Укренерго".

У ДТЕК 9 квітня пояснювали, чому повернулись до відключень світла за графіками.

У компанії зазначили, що енергетики змушені знову застосовувати обмеження споживання, щоб збалансувати роботу пошкодженої інфраструктури в умовах несприятливої погоди.

"Похолодання збільшує споживання, падає генерація від сонячних станцій. Через хмарну погоду вони виробляють значно менше електроенергії, і система втрачає частину денного ресурсу, який зазвичай допомагає балансувати навантаження. Тому доводиться знову вводити графіки відключень світла", — пояснили в ДТЕК.

Фокус повідомляв, що Одеська область майже цілодобово знаходиться під ударами ворога. Надвечір 8 квітня серйозно постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК.

Нагадаємо, на українських АЕС почали ремонти енергоблоків. Уже два енергоблоки АЕС вивели в планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії.