Отключение света 10 апреля: в "Укрэнерго" сообщили об ограничении мощности во всех регионах

Энергетики рассказали, что в пятницу свет будут отключать по графикам из-за последствий российских атак.

"Завтра, 10 апреля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Но энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. В любом случае время и объем применения отключений по своему адресу украинцам нужно узнавать на официальных страницах облэнерго.

Причина введения ограничений не изменилась — это последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — предупредили в "Укрэнерго".

В ДТЭК 9 апреля объясняли, почему вернулись к отключениям света по графикам.

В компании отметили, что энергетики вынуждены снова применять ограничения потребления, чтобы сбалансировать работу поврежденной инфраструктуры в условиях неблагоприятной погоды.

"Похолодание увеличивает потребление, падает генерация от солнечных станций. Из-за облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии, и система теряет часть дневного ресурса, который обычно помогает балансировать нагрузку. Поэтому приходится снова вводить графики отключений света", — пояснили в ДТЭК.

Фокус сообщал, что Одесская область почти круглосуточно находится под ударами врага. К вечеру 8 апреля серьезно пострадал энергетический объект ДТЭК.

Напомним, на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.