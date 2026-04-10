Українці можуть знову зіткнутися із серйозними відключеннями світла, — експерт (відео)

В останні кілька днів українці знову зіткнулися з графіками відключення світла.

Причиною, окрім ракетно-дронових обстрілів ЗС РФ енергетичної інфраструктури України, є ще кілька чинників, розповів в ефірі "Київ24" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Перший фактор — виведення в ремонт атомних блоків. Атомна генерація фактично є основою української енергетики.

Друга причина — погіршення погодних умов.

"Бачите, що цього тижня досить прохолодно і хмарно, а це означає, що не можуть працювати у своєму звичному режимі сонячні електростанції, які зараз відіграють велику роль в енергосистемі. За день вони можуть видавати до 20-30% електричної енергії від усіх потреб", — констатує експерт. За його словами, зараз СЕС працюють на мінімумі через хмарну погоду.

Третій і, мабуть, найважливіший фактор, вважає Омельченко, це дії державного регулятора НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

"НКРЕКП був би сам на себе не схожий, якби не зміг допомогти тому, щоб не було електроенергії", — критичний експерт.

Гість ефіру констатує, що з 1 квітня держрегулятор вирішив зменшити прайс-кепи. Прайс-кеп — це максимальні цінові обмеження, що діють на ринку електроенергії в певні періоди.

"У результаті зникли комерційні стимули комерційні для когенераційних і газопоршневих установок. Це чималий обсяг виробництва електроенергії зараз, ну і плюс, це головне, практично зникли комерційні стимули для імпорту електроенергії, який покривав дефіцит потужності, і тому ми бачимо зараз таку ситуацію", — каже він.

З потеплінням і сонячною погодою не факт, що ситуація сильно покращиться.

"Якщо у нас залишиться така регуляторна політика на ринку електроенергії, то влітку нас, коли буде спека, чекають також, на мій погляд, серйозні відключення. Що стосується, скільки часу, то зараз складно спрогнозувати. Залежно від температури, яка буде, від стану енергосистеми. Але якщо буде неякісне регулювання, то будуть достатні відключення, особливо у вечірні піки енергоспоживання", — підсумував Омельченко.

Нагадаємо, в Україні знову почали вимикати електрику. Як з'ясувалося, багато господинь не були до цього готові, тому, запланувавши випікати паски в Чистий четвер перед Великоднем, зіпсували тісто.

Також повідомлялося, що в Донецькій області зупинили Слов'янську ТЕС.