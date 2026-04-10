Украинцы могут снова столкнуться с серьезными отключениями света, — эксперт (видео)

В последние несколько дней украинцы снова столкнулись с графиками отключения света.

Причиной, кроме ракетно-дроновых обстрелов ВС РФ энергетической инфраструктуры Украины, есть еще несколько факторов, рассказал в эфире "Киев24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Первый фактор — вывод в ремонт атомных блоков. Атомная генерация фактически является основой украинской энергетики.

Вторая причина — ухудшение погодных условий.

"Видите, что на этой неделе достаточно прохладно и облачно, а это значит, что не могут работать в своем обычном режиме солнечные электростанции, которые сейчас играют большую роль в энергосистеме. В день они могут выдавать до 20-30% электрической энергии от всех потребностей", — констатирует эксперт. По его словам, сейчас СЭС работают на минимуме из-за облачной погоды.

Третий и, пожалуй, самый важный фактор, считает Омельченко, это действия государственного регулятора НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

"НКРЭКУ был бы сам на себя не похож, если бы не смог помочь тому, чтобы не было электроэнергии", — критичен эксперт.

Гость эфира констатирует, что с 1 апреля госрегулятор решил уменьшить прайс-кэпы. Прайс-кеп – это максимальные ценовые ограничения, действующие на рынке электроэнергии в определенные периоды.

"В результате пропали коммерческие стимулы коммерческие для когенерационных и газопоршневых установок. Это немалый объем производства электроэнергии сейчас, ну и плюс, это главное, практически исчезли коммерческие стимулы для импорта электроэнергии, который покрывал дефицит мощности, и поэтому мы видим сейчас такую ситуацию", — говорит он.

С потеплением и солнечной погоды не факт, что ситуация сильно улучшится.

"Если у нас останется такая регуляторная политика на рынке электроэнергии, то летом нас, когда будет зной, ждут также, на мой взгляд, серьезные отключения. Что касается, сколько времени, то сейчас сложно спрогнозировать. В зависимости от температуры, которая будет, от состояния энергосистемы. Но если будет некачественное регулирование, то будут достаточные отключения, особенно в вечерние пики энергопотребления", — подытожил Омельченко.

