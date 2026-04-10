Украинцы массово жалуются на испорченные паски в Чистый четверг: "Почему не предупреждаете?"

Хозяйки, которые запланировали выпекать паски в этот четверг, обвиняют ДТЭК в отключении электроэнергии без предупреждения. Мол, выпечка была испорчена, и теперь придется или снова браться за работу, или покупать в магазине.

В Украине снова начали выключать электричество. Как выяснилось, многие хозяйки не были к этому готовы, поэтому, запланировав выпекать паски в Чистый четверг перед Пасхой, испортили тесто. Фокус обратил внимание на их критические отзывы в соцсетях.

Испорченные паски

"Спасибо, что выключили свет без предупреждения в Чистый четверг, когда люди убирают и пекут паски!!! Пусть они только у меня не поднимутся теперь, потому что они стояли уже пеклись, и вдруг исчез свет", — пишет Лина.

"Сказать, что я в шоке — не сказать ничего. Как работают те графики? 20 минут в духовке, и света нет", — отметила другая пользовательница.

"Пеку паски. Ставлю печь в 14:06, свет выключают в 14:30. Да, надежда была на те самые 15-20 мин. Чуда не произошло — выключили в 14:33", — добавила еще одна участница обсуждения.

Большинство жалоб касались того, что электроэнергию начали отключать без предупреждения. Позже ДТЭК опубликовала официальный ответ — не без иронии.

Отключение — не прихоть

"ДТЭК, вы там совсем? Отключаете, когда всем надо паски печь? Атаки продолжаются и погода не помогает. Люди включают обогрев из сети. Из-за облаков солнечные станции генерируют меньше. Развести облака над станциями мы, к сожалению, не можем. Энергетики сейчас разбирают завалы, ремонтируют оборудование и возвращают мощности в сеть. Все очень ждем солнышко", — говорится в сообщении.

ДТЭК ответила на обвинения

По их словам, графики могут меняться день в день, если поступает команда от "Укрэнерго".

"Это не наша прихоть, а необходимая мера, чтобы все не выключилось надолго и для всех", — заявили представители компании.

