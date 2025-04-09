Праздничная выпечка: рецепт влажной грузинской пасхи

В преддверии Пасхи продолжаем делиться с вами рецептами праздничной выпечки. В этот раз предлагаем присмотреться к грузинской пасхе, которая получается очень мягкой и долго не черствеет.

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Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Грузинская пасха

Ингредиенты:

Для опары:

молоко – 250 мл;

сахар – 50 гр;

дрожжи прессованные – 30 гр; (сухие – 10 гр);

мука – 200 гр.

Для теста:

сахар – 250 гр;

сметана – 125 мл;

желтки — 3 шт.;

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 125 гр;

растительное масло – 100 мл;

цедра 1 апельсина/лимона;

куркума – 1/2 ч. л (необязательно);

крепкий алкоголь – 2 ст. л;

соль – щепотка;

мука – 650 гр;

сухофрукты – 200 гр;

мука – 1 ст. л.

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

Для опары в посуде смешать сахар, теплое (не горячее) молоко, дрожжи и муку. Перемешать, накрыть и отставить на 45 минут.

Для теста в миске смешать сахар, желтки, яйца, щепотку соли, сметану, цедру и алкоголь. Перемешать, добавить растопленное (не горячее) масло и растительное масло. Перемешать, добавить опару, куркуму. Снова перемешать и ввести муку в два этапа, замешивая тесто.

Тесто переложить из миски на стол и, смочив руки, маслом хорошо вымесить. Тесто будет очень нежное, желательно муки не прибавлять. Переместить обратно в посуду, накрыть пленкой/полотенцем и поставить в теплое место подходить на 2 часа (должно увеличится в два раза).

Обмять и добавить заранее залитые кипятком и просушенные сухофрукты (к ним добавить 1 ст. муки и перемешать). Вмешать сухофрукты в тесто, разделить его на четыре части, переложить в формы

Накрыть, поставить в теплое место, чтобы хорошо подошло. Смазать взбитым желтком из 1 ст. л. молока и выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов около часа. Ориентируйтесь на свою духовку.

При желании украсить глазурью и декором.

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