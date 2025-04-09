Праздничная выпечка: рецепт влажной грузинской пасхи
В преддверии Пасхи продолжаем делиться с вами рецептами праздничной выпечки. В этот раз предлагаем присмотреться к грузинской пасхе, которая получается очень мягкой и долго не черствеет.
Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Грузинская пасха
Ингредиенты:
Для опары:
- молоко – 250 мл;
- сахар – 50 гр;
- дрожжи прессованные – 30 гр; (сухие – 10 гр);
- мука – 200 гр.
Для теста:
- сахар – 250 гр;
- сметана – 125 мл;
- желтки — 3 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – 125 гр;
- растительное масло – 100 мл;
- цедра 1 апельсина/лимона;
- куркума – 1/2 ч. л (необязательно);
- крепкий алкоголь – 2 ст. л;
- соль – щепотка;
- мука – 650 гр;
- сухофрукты – 200 гр;
- мука – 1 ст. л.
Все продукты должны быть комнатной температуры.
Способ приготовления:
Для опары в посуде смешать сахар, теплое (не горячее) молоко, дрожжи и муку. Перемешать, накрыть и отставить на 45 минут.
Для теста в миске смешать сахар, желтки, яйца, щепотку соли, сметану, цедру и алкоголь. Перемешать, добавить растопленное (не горячее) масло и растительное масло. Перемешать, добавить опару, куркуму. Снова перемешать и ввести муку в два этапа, замешивая тесто.
Тесто переложить из миски на стол и, смочив руки, маслом хорошо вымесить. Тесто будет очень нежное, желательно муки не прибавлять. Переместить обратно в посуду, накрыть пленкой/полотенцем и поставить в теплое место подходить на 2 часа (должно увеличится в два раза).
Обмять и добавить заранее залитые кипятком и просушенные сухофрукты (к ним добавить 1 ст. муки и перемешать). Вмешать сухофрукты в тесто, разделить его на четыре части, переложить в формы
Накрыть, поставить в теплое место, чтобы хорошо подошло. Смазать взбитым желтком из 1 ст. л. молока и выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов около часа. Ориентируйтесь на свою духовку.
При желании украсить глазурью и декором.
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