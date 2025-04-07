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Еда

Готовимся к Пасхе: рецепт праздничной выпечки с необычной начинкой (видео)

Пасха, рецепты пасхи
Фото: yummy.lera/instagram | Пасха с начинкой удивит вкусом и ароматом

Традиционно пасха – это праздничая выпечка, в которой из начинки – только цукаты или сухофрукты. Украинский кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает свой проверенный вариант пасхи, внутри которой – невероятно вкусное наполнение.

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Рецептом она поделилась на странице в Instagram.

Пасха с начинкой

Ингредиенты:

Для опары:

  • теплое молоко – 100 мл;
  • сухие дрожжи – 8 гр (свежие – 25 гр)
  • сахар – 1 ст. л;
  • мука – 7-8 ст. л.

Для теста:

  • яйца – 2 шт (+ 2 желтка);
  • сахар – 200 гр;
  • мед – 50 гр;
  • соль – 1/3 ч. л;
  • творог (5%) – 300 гр;
  • сливочное масло – 100 гр;
  • немного ванилина;
  • опара;
  • мука – примерно 700 гр;
  • сухофрукты – 250 гр.

Для начинки:

  • клубника – 500 гр;
  • сахар – 50 гр;
  • кукурузный крахмал – 50 гр;
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Для крема:

  • крем-сыр или маскарпоне – 450 гр;
  • сливки 33% – 250 мл;
  • сахарная пудра – 50-70 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим опару. Для этого смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Должна получиться густая консистенция. Оставить в теплом месте на 15 минут.⠀⠀⠀

Для теста яйца, желтки, сахар, мед и соль перемешать миксером (взбивать не нужно). Добавить творог, мягкое масло, ванилин и снова перемешать. Тула же ввести опару и снова перемешать.

Постепенно просеять муку и замесить мягкое тесто, которое немного будет липнуть к рукам. Количество муки зависит от влажности сыра.

Выложить тесто в глубокую емкость, накрыть и убрать в теплое место на 1,5 часа.

После этого обмять тесто и вмешать сухофрукты. Разделить его на шесть равных частей, сформировать шарики и выложить в формы размером 9х8,5 см. Накрыть и поставить в теплое место на 30 минут

Когда все подойдет, смазать верхушки желтком, смешанным с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут.

Готовым пасхам дать остыть на решетке.

Для начинки смешать сахар с крахмалом и вместе с лимонным соком, затем перемешать с клубникой. Варить на среднем огне до загущения и дать остыть. ⠀

Для крема крем-сыр, пудру и сливки взбить до загустения.

Теперь собираем пасхи. Срезать у них верхушку и вынуть часть мякоти, как показано на видео. Наполнить кремом, клубничной массой и повторить еще раз. Накрыть куличи обратно "крышечкой". Покрыть сверху глазурью и оставить на ночь при комнатной температуре.

Готовую выпечку можно украсить по своему желанию.

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