Готовимся к Пасхе: рецепт праздничной выпечки с необычной начинкой (видео)
Традиционно пасха – это праздничая выпечка, в которой из начинки – только цукаты или сухофрукты. Украинский кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает свой проверенный вариант пасхи, внутри которой – невероятно вкусное наполнение.
Рецептом она поделилась на странице в Instagram.
Пасха с начинкой
Ингредиенты:
Для опары:
- теплое молоко – 100 мл;
- сухие дрожжи – 8 гр (свежие – 25 гр)
- сахар – 1 ст. л;
- мука – 7-8 ст. л.
Для теста:
- яйца – 2 шт (+ 2 желтка);
- сахар – 200 гр;
- мед – 50 гр;
- соль – 1/3 ч. л;
- творог (5%) – 300 гр;
- сливочное масло – 100 гр;
- немного ванилина;
- опара;
- мука – примерно 700 гр;
- сухофрукты – 250 гр.
Для начинки:
- клубника – 500 гр;
- сахар – 50 гр;
- кукурузный крахмал – 50 гр;
- лимонный сок – 1 ст. л.
Для крема:
- крем-сыр или маскарпоне – 450 гр;
- сливки 33% – 250 мл;
- сахарная пудра – 50-70 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим опару. Для этого смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Должна получиться густая консистенция. Оставить в теплом месте на 15 минут.⠀⠀⠀
Для теста яйца, желтки, сахар, мед и соль перемешать миксером (взбивать не нужно). Добавить творог, мягкое масло, ванилин и снова перемешать. Тула же ввести опару и снова перемешать.
Постепенно просеять муку и замесить мягкое тесто, которое немного будет липнуть к рукам. Количество муки зависит от влажности сыра.
Выложить тесто в глубокую емкость, накрыть и убрать в теплое место на 1,5 часа.
После этого обмять тесто и вмешать сухофрукты. Разделить его на шесть равных частей, сформировать шарики и выложить в формы размером 9х8,5 см. Накрыть и поставить в теплое место на 30 минут
Когда все подойдет, смазать верхушки желтком, смешанным с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут.
Готовым пасхам дать остыть на решетке.
Для начинки смешать сахар с крахмалом и вместе с лимонным соком, затем перемешать с клубникой. Варить на среднем огне до загущения и дать остыть. ⠀
Для крема крем-сыр, пудру и сливки взбить до загустения.
Теперь собираем пасхи. Срезать у них верхушку и вынуть часть мякоти, как показано на видео. Наполнить кремом, клубничной массой и повторить еще раз. Накрыть куличи обратно "крышечкой". Покрыть сверху глазурью и оставить на ночь при комнатной температуре.
Готовую выпечку можно украсить по своему желанию.
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