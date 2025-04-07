Готуємося до Великодня: рецепт святкової випічки з незвичайною начинкою (відео)
Традиційно паска — це святкова випічка, в якій із начинки — лише цукати чи сухофрукти. Українська кулінарна блогерка Валерія Велігура пропонує свій перевірений варіант паски, всередині якої — неймовірно смачне наповнення.
Рецептом вона поділилася на сторінці в Instagram.
Паска з начинкою
Інгредієнти:
Для опари:
- тепле молоко – 100 мл;
- сухі дріжджі – 8 г (свіжі – 25 г)
- цукор – 1 ст. л;
- борошно – 7-8 ст. л.
Для тіста:
- яйця – 2 шт (+ 2 жовтки);
- цукор – 200 гр;
- мед – 50 гр;
- сіль – 1/3 ч. л;
- кисломолочний сир (5%) – 300 г;
- вершкове масло – 100 г;
- трохи ваніліну;
- опара;
- борошно – приблизно 700 г;
- сухофрукти – 250 г.
Для начинки:
- полуниця – 500 г;
- цукор – 50 г;
- кукурудзяний крохмаль – 50 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.
Для крему:
- крем-сир або маскарпоне – 450 г;
- вершки 33% – 250 мл;
- цукрова пудра – 50-70 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо опару. Для цього змішати тепле молоко, цукор, борошно та дріжджі. Має вийти густа консистенція. Залишити в теплому місці на 15 хвилин. ⠀⠀⠀⠀
Для тіста яйця, жовтки, цукор, мед і сіль перемішати міксером (збивати не потрібно). Додати сир, м'яке масло, ванілін і знову перемішати. Туди ж ввести опару і знову перемішати.
Поступово просіяти борошно і замісити м'яке тісто, яке трохи липнутиме до рук. Кількість борошна залежить від вологості сиру.
Викласти тісто в глибоку ємність, накрити і прибрати в тепле місце на 1,5 години.
Після цього обім'яти тісто і вмішати сухофрукти. Розділити його на шість рівних частин, сформувати кульки і викласти у форми розміром 9х8,5 см. Накрити і поставити в тепле місце на 30 хвилин
Коли все підійде, змастити верхівки жовтком, змішаним із молоком, і випікати за температури 170 градусів 25-30 хвилин.
Готовим паскам дати охолонути на решітці.
Для начинки змішати цукор із крохмалем і разом із лимонним соком, потім перемішати з полуницею. Варити на середньому вогні до загущення і дати охолонути. ⠀
Для крему крем-сир, пудру і вершки збити до загустіння.
Тепер збираємо паски. Зрізати в них верхівку і вийняти частину м'якоті, як показано на відео. Наповнити кремом, полуничною масою і повторити ще раз. Накрити паски назад "кришечкою". Покрити зверху глазур'ю і залишити на ніч за кімнатної температури.
Готову випічку можна прикрасити за своїм бажанням.
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