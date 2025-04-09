Святкова випічка: рецепт вологої грузинської паски

Напередодні Великодня продовжуємо ділитися з вами рецептами святкової випічки. Цього разу пропонуємо придивитися до грузинської паски, яка виходить дуже м'якою і довго не черствіє.

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Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Грузинська паска

Інгредієнти:

Для опари:

молоко – 250 мл;

цукор – 50 г;

дріжджі пресовані – 30 г; (сухі – 10 г);

борошно – 200 г.

Для тіста:

цукор – 250 г;

сметана – 125 мл;

жовтки – 3 шт;

яйця – 2 шт;

вершкове масло – 125 г;

рослинна олія – 100 мл;

цедра 1 апельсина/лимона;

куркума – 1/2 ч. л (необов'язково);

міцний алкоголь – 2 ст. л;

сіль – дрібка;

борошно – 650 г;

сухофрукти – 200 г;

борошно – 1 ст. л.

Усі продукти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Для опари в посуді змішати цукор, тепле (не гаряче) молоко, дріжджі та борошно. Перемішати, накрити і відставити на 45 хвилин.

Для тіста в мисці змішати цукор, жовтки, яйця, дрібку солі, сметану, цедру й алкоголь. Перемішати, додати розтоплене (не гаряче) масло та олію. Перемішати, додати опару, куркуму. Знову перемішати і ввести борошно в два етапи, замішуючи тісто.

Тісто перекласти з миски на стіл і, змочивши руки, олією добре вимісити. Тісто буде дуже ніжне, бажано борошна не додавати. Перемістити назад у посуд, накрити плівкою/рушником і поставити в тепле місце підходити на 2 години (повинно збільшиться вдвічі).

Обм'яти і додати заздалегідь залиті окропом і просушені сухофрукти (до них додати 1 ст. борошна і перемішати). Вмішати сухофрукти в тісто, розділити його на чотири частини, перекласти у форми

Накрити, поставити в тепле місце, щоб добре підійшло. Змастити збитим жовтком з 1 ст. л. молока і випікати в розігрітій духовці за температури 170 градусів близько години. Орієнтуйтеся на свою духовку.

За бажання прикрасити глазур'ю та декором.

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