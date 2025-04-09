Святкова випічка: рецепт вологої грузинської паски
Напередодні Великодня продовжуємо ділитися з вами рецептами святкової випічки. Цього разу пропонуємо придивитися до грузинської паски, яка виходить дуже м'якою і довго не черствіє.
Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Грузинська паска
Інгредієнти:
Для опари:
- молоко – 250 мл;
- цукор – 50 г;
- дріжджі пресовані – 30 г; (сухі – 10 г);
- борошно – 200 г.
Для тіста:
- цукор – 250 г;
- сметана – 125 мл;
- жовтки – 3 шт;
- яйця – 2 шт;
- вершкове масло – 125 г;
- рослинна олія – 100 мл;
- цедра 1 апельсина/лимона;
- куркума – 1/2 ч. л (необов'язково);
- міцний алкоголь – 2 ст. л;
- сіль – дрібка;
- борошно – 650 г;
- сухофрукти – 200 г;
- борошно – 1 ст. л.
Усі продукти мають бути кімнатної температури.
Спосіб приготування:
Для опари в посуді змішати цукор, тепле (не гаряче) молоко, дріжджі та борошно. Перемішати, накрити і відставити на 45 хвилин.
Для тіста в мисці змішати цукор, жовтки, яйця, дрібку солі, сметану, цедру й алкоголь. Перемішати, додати розтоплене (не гаряче) масло та олію. Перемішати, додати опару, куркуму. Знову перемішати і ввести борошно в два етапи, замішуючи тісто.
Тісто перекласти з миски на стіл і, змочивши руки, олією добре вимісити. Тісто буде дуже ніжне, бажано борошна не додавати. Перемістити назад у посуд, накрити плівкою/рушником і поставити в тепле місце підходити на 2 години (повинно збільшиться вдвічі).
Обм'яти і додати заздалегідь залиті окропом і просушені сухофрукти (до них додати 1 ст. борошна і перемішати). Вмішати сухофрукти в тісто, розділити його на чотири частини, перекласти у форми
Накрити, поставити в тепле місце, щоб добре підійшло. Змастити збитим жовтком з 1 ст. л. молока і випікати в розігрітій духовці за температури 170 градусів близько години. Орієнтуйтеся на свою духовку.
За бажання прикрасити глазур'ю та декором.
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