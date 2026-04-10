Українці масово скаржаться на зіпсовані паски у Чистий четвер: "Чому не попереджаєте?"

Господині, які запланували випікати паски цього четверга, звинувачують ДТЕК у відключені електроенергії без попередження. Мовляв, випічка була зіпсована, тож тепер доведеться або знову братися до роботи, або купувати у магазині.

В Україні знову почали вимикати електрику. Як з’ясувалося, чимало господинь не були до цього готові, тож, запланувавши випікати паску в Чистий четвер перед Великоднем, зіпсували тісто. Фокус звернув увагу на їхні критичні відгуки у соцмережах.

Зіпсовані паски

"Дякую, що вимкнули світло без попередження у Чистий четвер, коли люди прибирають і печуть паски!!! Нехай вони тільки у мене не піднімуться тепер, бо вони стояли вже пеклися, і раптом зникло світло", — пише Ліна.

"Сказати, що я в шоці — не сказати нічого. Як працюють ті графіки? 20 хвилин в духовці, і світла нема", — зазначила інша користувачка.

"Печу паски. Ставлю пекти о 14:06, світло вимикають о 14:30. Так, надія була на ті самі 15-20 хв. Чуда не відбулося — вимкнули о 14:33", — додала ще одна учасниця обговорення.

Більшість скарг стосувалися того, що електроенергію почали вимикати без попередження. Згодом ДТЕК опублікувала офіційну відповідь — не без іронії.

Відключення — не примха

"ДТЕК, ви там зовсім? Відключаєте, коли усім треба паски пекти? Атаки продовжуються і погода не допомагає. Люди вмикають обігрів з мережі. Через хмари сонячні станції генерують менше. Розвести хмари над станціями ми, на жаль, не можемо. Енергетики зараз розбирають завали, ремонтують обладнання і повертають потужності в мережу. Усі дуже чекаємо на сонечко", — йдеться у повідомленні.

ДТЕК відповіла на звинувачення Фото: Threads

За їхніми словами, графіки можуть змінюватися день в день, якщо надходить команда від "Укренерго".

"Це не наша примха, а необхідний захід, щоб усе не вимкнулось надовго і для всіх", — заявили представники компанії.

