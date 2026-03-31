Как покрасить яйца в зеленый, розовый, желтый и другие цвета — без капли химии

23-летний профессиональный повар Иван Янюк из Верховины, центра Гуцульского края, часто делится вкусными рецептами и лайфхаками на собственном YouTube-канале.

Накануне Пасхи блогер поделился простыми идеями, как покрасить яйца натуральными красителями — без капли химии. О необходимых ингредиентах, инструкциях и малоизвестных секретах он рассказывает в интервью Фокусу.

Как покрасить яйца без химии

Первый вариант — самый интересный. Яйца, окрашенные таким образом, напоминают глобус в миниатюре, где можно рассматривать материки и океаны. Конечно, придется немного поработать, но результат того однозначно стоит.

Ингредиенты: луковая шелуха (порвать на небольшие клочки), бумага А4 (порезать сначала на полосочки, а затем треугольнички), чай каркаде, бинт, нитки или резинки для денег.

Приготовление. Белые куриные яйца нужно погрузить в воду, затем поочередно обволочь в мисках с луковой шелухой и кусочками бумаги. Далее яйца нужно завернуть в кусок бинта, плотно закрепить ниткой или резинкой и поместить в кастрюлю с горстью чая каркаде. Туда залить холодную воду.

Такие крашеные яйца напоминают глобус в миниатюре

После этого добавить 1 столовую ложку соли, поставить на огонь, довести до закипания и варить 8-9 мин. Когда вода полностью остынет (около 3 ч), яйца нужно промыть и выложить на салфетку, чтобы высушить. Готово!

Голубой цвет

Ингредиенты: небольшая головка фиолетовой капусты, соль, уксус.

Фиолетовая капуста дает великолепный голубой цвет

Приготовление. Капусту нарезать крупными кубиками и положить в кастрюлю вместе с белыми яйцами. Туда добавить 1 ст. л. соли, 2 ст. л. уксуса (9 или 12%, чтобы был более насыщенный цвет) и залить все это холодной водой. Варим на самой маленькой конфорке (максимальный огонь) 15 мин, далее оставляем на 3 часа охлаждаться в воде.

Золотисто-коричневый

Ингредиенты: сухая шелуха лука.

Самый лучший народный способ окрашивания яиц — в луковой шелухе

Приготовление. Залить шелуху водой и кипятить 20 мин. Добавить туда сырые яйца и варить еще 10-15 мин. Далее оставить их охлаждаться на 2 часа, чтобы достичь глубокого и насыщенного цвета.

Желтые оттенки

Ингредиенты: 2 ст. л. куркумы, 500 мл воды, 1 ст. л. уксуса.

Куркума прекрасно подходит для окрашивания яиц на Пасху

Приготовление. Вскипятить воду с куркумой и уксусом. Положить вареные яйца в раствор на 30-60 мин. Просушить салфеткой.

Розовый или бордовый цвет

Ингредиенты: 2-3 красных свеклы, 1 л воды, 2 ст. л. уксуса.

Яйца, окрашенные с помощью красной свеклы

Приготовление. Натереть свеклу, залить водой, добавить уксус и кипятить 15 мин. Опустить вареные яйца в теплый отвар на несколько часов. Чем дольше будете держать их в воде, тем ярче будет цвет.

Зеленый цвет

Ингредиенты: горсть шпината или крапивы, 500 мл воды, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. соли.

Для окрашивания яиц можно использовать даже крапиву

Приготовление. Кипятить зелень в воде 20 мин, добавить уксус и соль. Погрузить вареные яйца в теплый отвар на 1-2 часа. Совет! Вытирать самостоятельно не стоит — лучше пусть подсохнут!

