Без выпечки: 6 рецептов вкусных творожных пасок от разных хозяек
Кулинарные блогеры поделились рецептами самых вкусных творожных пасок. Эти десерты очень просты в приготовлении, но одновременно удивляют разнообразием вкусов.
Фудблогерша @nelly.cooking предложила к Пасхе несколько рецептов вкусных творожных куличей без выпекания. Для этого понадобится всего несколько ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки или хозяина. Получается, по ее словам, очень полезно, просто и вкусно. Фокус предлагает это проверить.
Творожная пасха с вишнями и маком
Ингредиенты:
- вишни — 100 г;
- крахмал — 15 г;
- сахар — 30 г;
- вода — 20 мл;
- желтки — 2 шт;
- сливки 33% — 100 мл;
- творог — 400 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- мягкое сливочное масло — 50 г;
- мак — 20 г.
Приготовление:
Сначала готовим вишневую часть.
- В небольшой кастрюле смешиваем вишни, воду, сахар и крахмал. Ставим на небольшой огонь и помешиваем, пока масса не загустеет. После этого оставляем ее остыть.
- Для творожной основы желтки смешиваем со сливками и прогреваем на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса немного не загустеет. Даем ей остыть.
- Творог перебиваем блендером до однородной нежной консистенции. Добавляем к нему сахарную пудру, мягкое сливочное масло и охлажденную сливочно-желтковую смесь. Все хорошо перебиваем блендером. Полученную творожную массу делим на две части — одну немного большую, другую меньшую. В большую часть добавляем вишневую смесь и перебиваем блендером. В меньшую часть добавляем мак и хорошо перемешиваем ложкой.
- Форму для пасхи по желанию выстилаем марлей. Сначала выкладываем часть вишневой творожной массы, формируя основу и бортики. В серединку добавляем маковую массу. Сверху накрываем оставшейся вишневой творожной массой, чтобы полностью закрыть начинку.
- Ставим кулич в холодильник на ночь, чтобы он хорошо застыл и держал форму. После охлаждения аккуратно достаем из формы и по желанию украшаем вишнями.
"В результате получается нежная творожная пасха с красивым разрезом и приятной вишневой кислинкой", — уверяет блогерша.
Творожная паска со вкусом баунти
Ингредиенты:
- творог 9% — 350 г;
- сливочное масло — 80 г;
- сгущенное молоко — 80 мл;
- сливки — 100 мл;
- желтки — 2 шт;
- кокосовая стружка — 100 г;
- орехи — по вкусу.
Для декора:
- шоколад;
- конфеты;
- немного орешков.
Приготовление:
Для творожной основы желтки смешиваем со сливками и прогреваем на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса немного не загустеет. Даем ей остыть. К творогу добавляем сливочную массу, мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Перебиваем все блендером до нежной однородной массы. Добавляем кокосовую стружку и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.
Форму для паски застилаем марлей. Выкладываем творожную массу в форму. Накрываем марлей, ставим сверху пресс. Ставим в холодильник на 24 часа. После этого переворачиваем паску на тарелку и снимаем марлю.
Творожная паска с курагой и орехами
Ингредиенты:
- творог 9% — 500 г;
- сливочное масло — 80 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- сметана — 3 ст.л;
- курага — по вкусу;
- орехи — по вкусу.
Для декора:
- шоколад;
- 1-2 ч.л. растительного масла;
- конфеты;
- немного орешков.
Приготовление:
К творогу добавляем сметану, мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Перебиваем все блендером до нежной однородной массы. Добавляем нарезанную курагу и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.
Форму для паски застилаем марлей, выкладываем творожную массу в форму, накрываем марлей, ставим сверху пресс. Ставим в холодильник на 24 часа. После этого переворачиваем паску на тарелку и снимаем марлю.
Кулинарный блогер @ptashka.oly также предложила интересный рецепт творожного кулича в шоколадном корпусе.
Творожная паска в шоколадном корпусе
Ингредиенты:
Шоколадный корпус.
- 120 г белого шоколада;
- жирорастворимый краситель — по желанию.
Сырная часть:
- 300 г творога 9%;
- 90 г сливок 30-33%;
- 60 г сливочного масла (комнатной температуры);
- 60 г сахара;
- 36 г белого шоколада;
- 2 желтка;
- 90 г цукатов (можно заменить на орехи или сухофрукты).
Приготовление:
Форму ставим в морозилку на несколько минут — тогда шоколад быстрее схватывается. Шоколад топим импульсами по 10-15 секунд в микроволновке, каждый раз перемешиваем. Выливаем в форму, распределяем по стенкам и ставим в морозилку на 5 минут. Когда слой немного схватился — наносим еще один слой для прочности и снова ставим в морозилку.
Сырная основа.
Творог протираем через сито и смешиваем с мягким сливочным маслом. Желтки взбиваем с сахаром до светлой массы. Сливки подогреваем (не доводим до кипения), вливаем тонкой струйкой в желтки, постоянно помешивая. Ставим на маленький огонь и варим до загустения примерно 1-1,5 минуты. Добавляем белый шоколад, перемешиваем и охлаждаем до комнатной температуры. Смешиваем творожную массу с заварной частью, добавляем цукаты. Выкладываем в шоколадную форму и ставим в морозилку минимум на 4-6 часов. Аккуратно снимаем форму и перекладываем кулич в холодильник, чтобы он разморозился. Можно оставить на ночь перед праздником.
Своим рецептом кулича поделилась и кулинарка с канала @zhuravlina_cooking.
Творожная паска с сухофруктами
Ингредиенты:
- творог — 650 гр;
- сгущенное молоко — 250 гр (можно сахарную пудру);
- сливочное масло — 140 гр;
- ваниль — 1/5 ч.л;
- цедра лимона — 1 ч.л;
- пасхальный микс сухофруктов и цукатов — 100 гр;
- изюм — 100 гр.
Приготовление:
К творогу добавить сгущенное молоко, масло комнатной температуры, ваниль и цедру лимона. Все перебить блендером до однородности, чтобы не было комочков. Сухофрукты, цукаты и изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе и все хорошо перемешать, чтобы разошлось хорошо по творожной массе.
Марлевый отрез складываем вдвое, смачиваем водой и отжимаем жидкость. Выкладываем в форму, как на видео на тарелку и накрываем марлей. Начиняем до верха творожной массой, каждую ложку хорошо прижимаем. Перекладываем в холодильник на ночь. Утром сливаем лишнюю жидкость, снимаем форму и осторожно марлю. Украшаем и наслаждаемся.
Неожиданное сочетание придумала автор кулинарного блога @a.sydorenko.
Лимонно-маковая творожная паска
Ингредиенты:
- творог — 400 г;
- сахар — 75 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 75 г;
- сметана — 75 г;
- цедра — с 1 лимона;
- куркума или пищевой краситель — для цвета;
- мак — 30 г.
Приготовление:
Заливаем мак кипятком на 15 мин, затем процеживаем. Творог, сахар, ванильный сахар, мягкое масло и сметану перебиваем блендером. Делим массу на 2 части: в одну добавляем мак, в другую — куркуму и цедру лимона. Выкладываем массу в форму, застеленную марлей или бинтом. Накрываем, ставим под пресс и оставляем в холодильнике на ночь.
"Яркая, нежная, ароматная — паска, которая точно удивит!" — утверждает блогерша.
Напомним, ранее Фокус писал:
- На зависть всем: секреты от повара, как красиво покрасить яйца без красителей.
- Кроме того, накануне Пасхальных праздников мы продолжаем знакомить вас с вкусными рецептами выпечки. К примеру, обратите внимание на грузинский кулич — нежный и воздушный, который долго остается свежим. Секретами его приготовления поделилась кулинарный блогерша Юлия Симончук.
Фокус также рассказывал, как правильно хранить куличи и пасхальные яйца, чтобы они оставались свежими как можно дольше.