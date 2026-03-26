Без выпечки: 6 рецептов вкусных творожных пасок от разных хозяек

Кулинарные блогеры поделились рецептами самых вкусных творожных пасок. Эти десерты очень просты в приготовлении, но одновременно удивляют разнообразием вкусов.

Фудблогерша @nelly.cooking предложила к Пасхе несколько рецептов вкусных творожных куличей без выпекания. Для этого понадобится всего несколько ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки или хозяина. Получается, по ее словам, очень полезно, просто и вкусно. Фокус предлагает это проверить.

Творожная пасха с вишнями и маком

Ингредиенты:

вишни — 100 г;

крахмал — 15 г;

сахар — 30 г;

вода — 20 мл;

желтки — 2 шт;

сливки 33% — 100 мл;

творог — 400 г;

сахарная пудра — 100 г;

мягкое сливочное масло — 50 г;

мак — 20 г.

Приготовление:

Сначала готовим вишневую часть.

В небольшой кастрюле смешиваем вишни, воду, сахар и крахмал. Ставим на небольшой огонь и помешиваем, пока масса не загустеет. После этого оставляем ее остыть. Для творожной основы желтки смешиваем со сливками и прогреваем на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса немного не загустеет. Даем ей остыть. Творог перебиваем блендером до однородной нежной консистенции. Добавляем к нему сахарную пудру, мягкое сливочное масло и охлажденную сливочно-желтковую смесь. Все хорошо перебиваем блендером. Полученную творожную массу делим на две части — одну немного большую, другую меньшую. В большую часть добавляем вишневую смесь и перебиваем блендером. В меньшую часть добавляем мак и хорошо перемешиваем ложкой. Форму для пасхи по желанию выстилаем марлей. Сначала выкладываем часть вишневой творожной массы, формируя основу и бортики. В серединку добавляем маковую массу. Сверху накрываем оставшейся вишневой творожной массой, чтобы полностью закрыть начинку. Ставим кулич в холодильник на ночь, чтобы он хорошо застыл и держал форму. После охлаждения аккуратно достаем из формы и по желанию украшаем вишнями.

"В результате получается нежная творожная пасха с красивым разрезом и приятной вишневой кислинкой", — уверяет блогерша.

Творожная паска со вкусом баунти

Ингредиенты:

творог 9% — 350 г;

сливочное масло — 80 г;

сгущенное молоко — 80 мл;

сливки — 100 мл;

желтки — 2 шт;

кокосовая стружка — 100 г;

орехи — по вкусу.

Для декора:

шоколад;

конфеты;

немного орешков.

Приготовление:

Для творожной основы желтки смешиваем со сливками и прогреваем на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса немного не загустеет. Даем ей остыть. К творогу добавляем сливочную массу, мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Перебиваем все блендером до нежной однородной массы. Добавляем кокосовую стружку и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.

Форму для паски застилаем марлей. Выкладываем творожную массу в форму. Накрываем марлей, ставим сверху пресс. Ставим в холодильник на 24 часа. После этого переворачиваем паску на тарелку и снимаем марлю.

Творожная паска с курагой и орехами

Ингредиенты:

творог 9% — 500 г;

сливочное масло — 80 г;

сгущенное молоко — 100 г;

сметана — 3 ст.л;

курага — по вкусу;

орехи — по вкусу.

Для декора:

шоколад;

1-2 ч.л. растительного масла;

конфеты;

немного орешков.

Приготовление:

К творогу добавляем сметану, мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Перебиваем все блендером до нежной однородной массы. Добавляем нарезанную курагу и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.

Форму для паски застилаем марлей, выкладываем творожную массу в форму, накрываем марлей, ставим сверху пресс. Ставим в холодильник на 24 часа. После этого переворачиваем паску на тарелку и снимаем марлю.

Кулинарный блогер @ptashka.oly также предложила интересный рецепт творожного кулича в шоколадном корпусе.

Творожная паска в шоколадном корпусе

Ингредиенты:

Шоколадный корпус.

120 г белого шоколада;

жирорастворимый краситель — по желанию.

Сырная часть:

300 г творога 9%;

90 г сливок 30-33%;

60 г сливочного масла (комнатной температуры);

60 г сахара;

36 г белого шоколада;

2 желтка;

90 г цукатов (можно заменить на орехи или сухофрукты).

Приготовление:

Форму ставим в морозилку на несколько минут — тогда шоколад быстрее схватывается. Шоколад топим импульсами по 10-15 секунд в микроволновке, каждый раз перемешиваем. Выливаем в форму, распределяем по стенкам и ставим в морозилку на 5 минут. Когда слой немного схватился — наносим еще один слой для прочности и снова ставим в морозилку.

Сырная основа.

Творог протираем через сито и смешиваем с мягким сливочным маслом. Желтки взбиваем с сахаром до светлой массы. Сливки подогреваем (не доводим до кипения), вливаем тонкой струйкой в желтки, постоянно помешивая. Ставим на маленький огонь и варим до загустения примерно 1-1,5 минуты. Добавляем белый шоколад, перемешиваем и охлаждаем до комнатной температуры. Смешиваем творожную массу с заварной частью, добавляем цукаты. Выкладываем в шоколадную форму и ставим в морозилку минимум на 4-6 часов. Аккуратно снимаем форму и перекладываем кулич в холодильник, чтобы он разморозился. Можно оставить на ночь перед праздником.

Своим рецептом кулича поделилась и кулинарка с канала @zhuravlina_cooking.

Творожная паска с сухофруктами

Ингредиенты:

творог — 650 гр;

сгущенное молоко — 250 гр (можно сахарную пудру);

сливочное масло — 140 гр;

ваниль — 1/5 ч.л;

цедра лимона — 1 ч.л;

пасхальный микс сухофруктов и цукатов — 100 гр;

изюм — 100 гр.

Приготовление:

К творогу добавить сгущенное молоко, масло комнатной температуры, ваниль и цедру лимона. Все перебить блендером до однородности, чтобы не было комочков. Сухофрукты, цукаты и изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе и все хорошо перемешать, чтобы разошлось хорошо по творожной массе.

Марлевый отрез складываем вдвое, смачиваем водой и отжимаем жидкость. Выкладываем в форму, как на видео на тарелку и накрываем марлей. Начиняем до верха творожной массой, каждую ложку хорошо прижимаем. Перекладываем в холодильник на ночь. Утром сливаем лишнюю жидкость, снимаем форму и осторожно марлю. Украшаем и наслаждаемся.

Неожиданное сочетание придумала автор кулинарного блога @a.sydorenko.

Лимонно-маковая творожная паска

Ингредиенты:

творог — 400 г;

сахар — 75 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 75 г;

сметана — 75 г;

цедра — с 1 лимона;

куркума или пищевой краситель — для цвета;

мак — 30 г.

Приготовление:

Заливаем мак кипятком на 15 мин, затем процеживаем. Творог, сахар, ванильный сахар, мягкое масло и сметану перебиваем блендером. Делим массу на 2 части: в одну добавляем мак, в другую — куркуму и цедру лимона. Выкладываем массу в форму, застеленную марлей или бинтом. Накрываем, ставим под пресс и оставляем в холодильнике на ночь.

"Яркая, нежная, ароматная — паска, которая точно удивит!" — утверждает блогерша.

Напомним, ранее Фокус писал:

На зависть всем: секреты от повара, как красиво покрасить яйца без красителей.

Кроме того, накануне Пасхальных праздников мы продолжаем знакомить вас с вкусными рецептами выпечки. К примеру, обратите внимание на грузинский кулич — нежный и воздушный, который долго остается свежим. Секретами его приготовления поделилась кулинарный блогерша Юлия Симончук.

Фокус также рассказывал, как правильно хранить куличи и пасхальные яйца, чтобы они оставались свежими как можно дольше.