Рецепты паски — "ленивой", золотой и влажной из разных уголков Украины (фото)

Вскоре Пасха, поэтому самое время поговорить о подготовке к празднику. Если вы до сих пор не определились, какую паску будете выпекать в этом году, посмотрите вот эти традиционные и современные рецепты от признанных кулинаров.

В каждом регионе Украины сохранились уникальные рецепты пасок, которые веками передавались из рук в руки. Несмотря на то, что некоторые ингредиенты отличаются, выпечка всегда получается очень вкусной — душистой, влажной и текстурной. Что добавить в паску, чтобы удивить своих родных и близких новым вкусом, — читайте в материале Фокуса.

Волынская "влажная" паска

"Очень удачный рецепт влажной паски, которая долго остается свеженькой", — обещает автор блога, кулинар Юлия Симончук.

Ингредиенты:

Опара

дрожжи — 40 г;

сахар — 2 ст.л;

мед — 1 ст.л;

молоко топленое — 400 мл;

мука — 5 ст.л (от общего количества).

Тесто

мука — 1100 г;

яйца — 4 шт;

желтки — 6 шт;

сахар — 250-300 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1 ч.л;

сметана 20% — 180 г;

сливочное масло — 200 г;

клюква — 250 г;

цедра апельсина.

Гуцульская пасха

Кулинар Иван Янюк с Верховины рассказал Фокусу о секретных ингредиентах, которые добавляют в гуцульскую паску, в частности простоквашу, сыворотку и настойку.

"Для особого аромата в тесто всегда добавляют "Калгановку" — это настойка из корня калгана, который выкапывают высоко в горах, в долинах, где-то под Румынией. Верите или нет, никаким коньяком, виски или бренди эту настойку не заменить!" — объясняет Иван.

Кисляк (кислое молоко), по его словам, дает хороший запах и улучшает текстуру, а вот сыворотка, которая остается во время приготовления домашнего сыра, делает тесто сладковатым.

Творожная "ленивая" пасха

Кулинарная блогерша Анна Дидус поделилась рецептом так называемой "ленивой" паски для хозяек и хозяев, которые не имеют много времени на приготовление. С этим рецептом справится буквально каждый!

Ингредиенты:

творог — 300 г (5%);

яйца — 3 шт (С0)

сахар — 160 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 70 г;

разрыхлитель — 15 г;

лимон — 1/2 шт (цедра);

соль — щепотка;

мука — 220-240 г;

сублимированные ягоды, орешки — для украшения;

масло для смазывания формочек.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

"Золотая" паска от Дарьи Цвек

Ингредиенты:

мука (с высоким содержанием белка) — 1 кг;

молоко — 400 мл;

желтки — 10 шт;

сухие дрожжи — 25 г;

масло — 200 г;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 20 г;

щепотка соли;

цукаты и изюм.

Классическая паска от Лилии Цвит

Ингредиенты:

мука — 850 г;

масло — 200 г;

молоко — 0,5 л;

сухие дрожжи или 30 г прессованных — 10 г;

сахар — 150 г;

5 желтков;

масло — 30 г;

изюм — 200 г.

"Рецепт простой, без всего лишнего, как делали наши бабушки. Паска получается невероятная! Рыхлая, в меру сладкая и долго не черствеет. Сколько бы новых рецептов не перепробовала, но именно такую паску пеку каждый год в корзину для посвящения! Пеките и продолжайте традиции!" — отмечает Лилия Цвит.

