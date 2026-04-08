Рецепты паски — "ленивой", золотой и влажной из разных уголков Украины (фото)
Вскоре Пасха, поэтому самое время поговорить о подготовке к празднику. Если вы до сих пор не определились, какую паску будете выпекать в этом году, посмотрите вот эти традиционные и современные рецепты от признанных кулинаров.
В каждом регионе Украины сохранились уникальные рецепты пасок, которые веками передавались из рук в руки. Несмотря на то, что некоторые ингредиенты отличаются, выпечка всегда получается очень вкусной — душистой, влажной и текстурной. Что добавить в паску, чтобы удивить своих родных и близких новым вкусом, — читайте в материале Фокуса.
Волынская "влажная" паска
"Очень удачный рецепт влажной паски, которая долго остается свеженькой", — обещает автор блога, кулинар Юлия Симончук.
Ингредиенты:
Опара
- дрожжи — 40 г;
- сахар — 2 ст.л;
- мед — 1 ст.л;
- молоко топленое — 400 мл;
- мука — 5 ст.л (от общего количества).
Тесто
- мука — 1100 г;
- яйца — 4 шт;
- желтки — 6 шт;
- сахар — 250-300 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1 ч.л;
- сметана 20% — 180 г;
- сливочное масло — 200 г;
- клюква — 250 г;
- цедра апельсина.
Гуцульская пасха
Кулинар Иван Янюк с Верховины рассказал Фокусу о секретных ингредиентах, которые добавляют в гуцульскую паску, в частности простоквашу, сыворотку и настойку.
"Для особого аромата в тесто всегда добавляют "Калгановку" — это настойка из корня калгана, который выкапывают высоко в горах, в долинах, где-то под Румынией. Верите или нет, никаким коньяком, виски или бренди эту настойку не заменить!" — объясняет Иван.
Кисляк (кислое молоко), по его словам, дает хороший запах и улучшает текстуру, а вот сыворотка, которая остается во время приготовления домашнего сыра, делает тесто сладковатым.
Творожная "ленивая" пасха
Кулинарная блогерша Анна Дидус поделилась рецептом так называемой "ленивой" паски для хозяек и хозяев, которые не имеют много времени на приготовление. С этим рецептом справится буквально каждый!
Ингредиенты:
- творог — 300 г (5%);
- яйца — 3 шт (С0)
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 70 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- лимон — 1/2 шт (цедра);
- соль — щепотка;
- мука — 220-240 г;
- сублимированные ягоды, орешки — для украшения;
- масло для смазывания формочек.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
"Золотая" паска от Дарьи Цвек
Ингредиенты:
- мука (с высоким содержанием белка) — 1 кг;
- молоко — 400 мл;
- желтки — 10 шт;
- сухие дрожжи — 25 г;
- масло — 200 г;
- сахар — 300 г;
- ванильный сахар — 20 г;
- щепотка соли;
- цукаты и изюм.
Классическая паска от Лилии Цвит
Ингредиенты:
- мука — 850 г;
- масло — 200 г;
- молоко — 0,5 л;
- сухие дрожжи или 30 г прессованных — 10 г;
- сахар — 150 г;
- 5 желтков;
- масло — 30 г;
- изюм — 200 г.
"Рецепт простой, без всего лишнего, как делали наши бабушки. Паска получается невероятная! Рыхлая, в меру сладкая и долго не черствеет. Сколько бы новых рецептов не перепробовала, но именно такую паску пеку каждый год в корзину для посвящения! Пеките и продолжайте традиции!" — отмечает Лилия Цвит.
