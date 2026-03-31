Гуцульская паска: добавьте это для лучшего аромата, текстуры и вкуса

Кулинарный блогер Иван Янюк из Верховины знает огромное количество вкусных народных рецептов. По его словам, в процессе приготовления куличей к Пасхе значение имеет абсолютно все — от рецептуры до способа выпекания.

Как приготовить самую вкусную "мокрую" паску, как у бабушек из нашего детства? 23-летний профессиональный повар рассказывает Фокусу о секретных ингредиентах, которые добавляют в гуцульскую паску, в частности настойку "Калгановку", простоквашу и сыворотку.

"Для особого аромата в тесто всегда добавляют "Калгановку" — это настойка из корня калгана, который выкапывают высоко в горах, в долинах, где-то под Румынией. Верите или нет, никаким коньяком, виски или бренди эту настойку не заменить!" — объясняет кулинар.

Настойка из корня калгана

Купить этот традиционный напиток можно только на рынках в Карпатах.

Фото: Іван Янюк

"Например, по дороге на Буковель (там есть сувенирный рынок возле перевернутой хаты), а также в Ворохте, Яремче и Верховине. Но сразу предупреждаю: если много выпить, то от нее на следующий день очень болит голова, как, впрочем, от любой настойки! Поэтому надо иметь меру — пробовать чисто для дегустации. И хоть местные продавцы будут вам рассказывать, что это не так, но не доверяйте", — предупреждает блогер.

Відео дня

Кисляк и сыворотка

Кроме того, по словам Ивана, во время приготовления традиционной гуцульской паски с давних времен добавляли так называемый простоквашу и сыворотку.

Кислинка улучшает текстуру кулича и дает приятный аромат Фото: Freepik

"Кисляк — это просто кислое молоко, если другими словами. Оно дает хороший запах и улучшает текстуру. А вот сыворотка, которая остается во время приготовления домашнего сыра (местные называют ее жентицей), делает тесто сладковатым", — утверждает он.

"Жентиця" делает тесто сладковатым Фото: Freepik

Для гуцулов Пасха — особый праздник, когда вся семья съезжается домой, чтобы провести время вместе, за одним столом.

"Есть правило: когда идет подготовка к Пасхе, то вся семья обязательно должна быть в сборе. Сейчас все поменялось из-за войны, но раньше так было. И каждый имел свою работу: кто-то делал пасхальные яйца, кто-то замешивал тесто, кто-то заготавливал дрова в печь, потому что куличи выпекались только на дровах", — вспоминает Иван, автор YouTube-канала.

