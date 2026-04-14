Історичний максимум: в Україні рекордно подорожчали євро

Відразу на 57 копійок подорожчає євро 15 квітня, що стане найвищим показником вартості цієї валюти в історії України.

У середу курс євро становитиме 51,32 грн, йдеться на сайті Національного банку України. Сьогодні, 14 квітня, євро коштує 50,75 грн.

Курс долара зросте на 6 копійок і становитиме 43,49 грн порівняно із сьогоднішнім курсом 43,43 грн.

У вівторок середній курс євро в банках — 51,45 грн, а долара — 43,79 грн.

В обмінниках долар купують по 43,5 грн, а продають по 43,6 грн, а євро купують по 51,2 грн, а продаж — 54,4 грн.

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у бесіді з ресурсом "Главред" пояснював, що у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50-52,5 грн, а головним чинником залишиться розвиток ситуації на Близькому Сході.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий прогнозує, що в період з 13 до 19 квітня валютний ринок України залишатиметься в межах уже сформованих коридорів без суттєвих коливань: курс долара — близько 44 грн, а євро — орієнтовно 51 грн.

Фінансист Андрій Шевчишин назвав чотири потенційні сценарії розвитку подій із курсом валют. Він зазначив, що для гривні цей місяць є важливим не тільки через сезонні чинники, а й через вплив геополітичної ситуації, зовнішніх фінансових процесів і міжнародних рішень.