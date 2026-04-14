Исторический максимум: в Украине рекордно подорожали евро

Сразу на 57 копеек подорожает евро 15 апреля, что станет самым высоким показателем стоимости этой валюты в истории Украины.

В среду курс евро составит 51,32 грн, говорится на сайте Национального банка Украины. Сегодня, 14 апреля, евро стоит 50,75 грн.

Курс доллара вырастет на 6 копеек и составит 43,49 грн по сравнению с сегодняшним курсом 43,43 грн.

Во вторник средний курс евро в банках — 51,45 грн, а доллара — 43,79 грн.

В обменниках доллар покупают по 43,5 грн, а продают по 43,6 грн, а евро покупают по 51,2 грн, а продажа — 54,4 грн.

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский в беседе с ресурсом "Главред" объяснял, что в апреле курс гривни к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Відео дня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой прогнозирует, что в период с 13 по 19 апреля валютный рынок Украины будет оставаться в пределах уже сформированных коридоров без существенных колебаний: курс доллара — около 44 грн, а евро — ориентировочно 51 грн.

Финансист Андрей Шевчишин назвал четыре потенциальных сценария развития событий с курсом валют. Он отметил, что для гривны этот месяц является важным не только из-за сезонных факторов, но и из-за влияния геополитической ситуации, внешних финансовых процессов и международных решений.