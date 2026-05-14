Більше не потрібно носити із собою: в Україні електронний ІПН прирівняли до паперового

Відсьогодні, 14 травня, українцям більше не потрібно надавати паперовий оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Раніше цей документ був відомий як ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Е-картка РНУКН у застосунку "Дія" матиме таку саму юридичну силу, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль на Mintsyfra Summit у Києві.

За її словами, документ у додатку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його тепер можна швидко передати через "Дію" просто зі смартфона.

