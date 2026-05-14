Больше не нужно носить с собой: в Украине электронный ИНН приравняли к бумажному

С сегодняшнего дня, 14 мая, украинцам больше не нужно предоставлять бумажный оригинал регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНУКН). Ранее этот документ был известен как идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Е-карта РНУКН в приложении "Дія" будет иметь такую ​​же юридическую силу, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль на Mintsyfra Summit в Киеве.

По ее словам, документ в приложении имеет специальный QR-код, с помощью которого госучреждения и банки могут верифицировать данные лица. Его теперь можно быстро передать через "Дію " прямо из смартфона.

Накануне сообщалось, что в Украине изменили правила повторного бронирования военнообязанных работников через сервис "Дія". Теперь в ряде случаев процедура занимает всего 24 часа вместо трех суток. Новый порядок касается работников государственных органов, критически важных предприятий и учреждений.

Відео дня

Также сообщалось, что с мая 2026-го в Украине стартовал перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон. Для большинства получателей субсидия будет продлена автоматически, однако некоторым гражданам все же придется подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).