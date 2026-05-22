"Можливий дефіцит": нардеп попередив про ймовірні перебої з газом і назвав причину
Цілеспрямовані атаки російських окупантів по газовій інфраструктурі України, які останнім часом помітно почастішали, можуть призвести до перебоїв із газопостачанням.
Ворог упродовж останніх місяців знищує свердловини та вузли збору газу, зазначив в ефірі "Ранок.LIVE" народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.
"У нас із газом можливий дефіцит. Це не означає, що він зникне кардинально, але ворог хоче створити перебої з газопостачанням. А для таких міст, як Київ, і обласних центрів — це життєво важливо, тому що може бути будь-яке обладнання, але когенерація так само працює на газу. Вона так само залежить від газу", — констатує він.
Тому, упевнений нардеп, влада має зробити все можливе, щоб не допустити такого сценарію.
"Захист газових об'єктів, газової інфраструктури та резервний газ у сховищах — це один із ключових пріоритетів "Плану стійкості", а не та маячня, якій приділяється 90% розмов", — наголосив Кучеренко.
Він запевнив, що енергетики поки що все ремонтують, роблячи свою роботу, завдяки чому ситуація залишається більш-менш стабільною.
Російська атака 5 травня завдала серйозних пошкоджень об'єктам газовидобувної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Полтавській і Харківській областях, унаслідок чого Україна тимчасово втратила частину власного видобутку газу і змушена оперативно покривати дефіцит за рахунок імпорту.
У ніч на 18 травня ЗС РФ вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах НАК "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Це була друга атака за добу на газовидобуток у регіоні.
Пізно ввечері 19 травня російські війська атакували ракетами інфраструктурні об'єкти "Нафтогазу" в Чернігівській області.