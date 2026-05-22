"Возможен дефицит": нардеп предупредил о вероятных перебоях с газом и назвал причину

Целенаправленные атаки российских оккупантов по газовой инфраструктуре Украины, которые в последнее время заметно участились, могут привести к перебоям с газоснабжением.

Враг на протяжении последних месяцев уничтожает скважины и узлы сбора газа, отметил в эфире "Ранок.LIVE" народнй депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"У нас с газом возможен дефицит. Это не означает, что он исчезнет кардинально, но враг хочет создать перебои с газоснабжением. А для таких городов, как Киев, и областных центров – это жизненно важно, потому что может быть любое оборудование, но когенерация так же работает на газу. Она так же зависит от газа", — констатирует он.

Поэтому, уверен нардеп, власти должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобного сценария.

"Защита газовых объектов, газовой инфраструктуры и резервный газ в хранилищах — это один из ключевых приоритетов "Плана устойчивости", а не тот бред, которой уделяется 90% разговоров", — подчеркнул Кучеренко.

Он заверил, что энергетики пока все ремонтируют, делая свою работу, благодаря чем ситуация остается более-менее стабильной.

Российская атака 5 мая нанесла серьезные повреждения объектам газодобывающей инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, в результате чего Украина временно потеряла часть собственной добычи газа и вынуждена оперативно покрывать дефицит за счет импорта.

В ночь на 18 мая ВС РФ ударили тремя баллистическими ракетами по объектам НАК "Нафтогаз" в Днепропетровской области. Это была вторая атака за сутки на газодобычу в регионе.

Поздно вечером 19 мая российские войска атаковали ракетами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Черниговской области.