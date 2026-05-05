ВС РФ повредили объекты газодобычи: в "Нафтогазе" планируют покрывать потери импортом

Российская атака 5 мая нанесла серьезные повреждения объектам газодобывающей инфраструктуры группы "Нафтогаз", в результате чего Украина временно потеряла часть собственной добычи газа и вынуждена оперативно покрывать дефицит за счет импорта.

Как рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий в эфире телемарафона, удар был комбинированным — россияне применили дроны и баллистические ракеты по объектам компании на Полтавщине и Харьковщине. Он отметил, что часть ракет была выпущена уже после завершения воздушной тревоги, когда работники и спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки.

По его словам, в результате удара погибли трое работников "Нафтогаза" — Александр Козин, Юрий Моциенко и Михаил Дуб, а также двое спасателей ГСЧС. Еще 37 человек получили ранения, большинство из них были госпитализированы, часть уже получила медицинскую помощь и покинула больницы.

Кроме того, глава компании подчеркнул, что атака вызвала значительные разрушения газодобывающей инфраструктуры и потери объемов добычи. Именно поэтому предприятие вынуждено временно компенсировать эти потери импортными поставками, как это уже делалось в предыдущие периоды.

"Баллистические удары привели к серьезным разрушениям. Безусловно, есть потери газа, но мы будем наверстывать и восстанавливать все поврежденное. Мы все восстановим и сделаем. Оптимизма не потеряли, есть силы это восстанавливать. Временные потери собственной добычи будем компенсировать импортными объемами, как и в прошлом году", — отметил он.

"С начала года зафиксировано 107 массированных комбинированных атак по объектам группы "Нафтогаз", преимущественно по газодобывающей инфраструктуре. Последние пять дней атаки происходят ежедневно — и ночью, и днем", — сообщил он в эфире.

По состоянию на утро без газоснабжения оставались около 3,5 тысячи потребителей. В компании уверяют, что восстановительные работы уже продолжаются, и газоснабжение будет возвращено сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, в ночь на 5 мая ВС РФ атаковали Полтавскую область дронами и ракетами, попав в объекты газодобычи "Нафтогаза". Во время повторного удара по месту ликвидации последствий погибли спасатели ГСЧС и работники компании. В целом в результате атаки есть погибшие и десятки раненых, часть потребителей осталась без газа.

Впоследствии, Фокус писал, что в результате российского удара по объекту газодобычи в Полтавской области погибли трое работников "Нафтогаза" и двое спасателей ГСЧС. Еще по меньшей мере 35 человек получили ранения различной степени тяжести, часть из них находится в тяжелом состоянии и получает медицинскую помощь.