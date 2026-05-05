ЗС РФ пошкодили об'єкти газовидобутку: у "Нафтогазі" планують покривати втрати імпортом

Російська атака 5 травня завдала серйозних пошкоджень об’єктам газовидобувної інфраструктури групи "Нафтогаз", унаслідок чого Україна тимчасово втратила частину власного видобутку газу та змушена оперативно покривати дефіцит за рахунок імпорту.

Як розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький в ефірі телемарафону, удар був комбінованим — росіяни застосували дрони та балістичні ракети по об’єктах компанії на Полтавщині та Харківщині. Він наголосив, що частина ракет була випущена вже після завершення повітряної тривоги, коли працівники та рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки.

За його словами, внаслідок удару загинули троє працівників "Нафтогазу" — Олександр Козін, Юрій Моцієнко та Михайло Дуб, а також двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення, більшість із них була госпіталізована, частина вже отримала медичну допомогу та залишила лікарні.

Крім того, очільник компанії підкреслив, що атака спричинила значні руйнування газовидобувної інфраструктури та втрати обсягів видобутку. Саме тому піжприємство змушене тимчасово компенсувати ці втрати імпортними поставками, як це вже робилося у попередні періоди.

"Балістичні удари призвели до серйозних руйнувань. Безумовно, є втрати газу, але ми будемо надолужувати й відновлювати все пошкоджене. Ми все відновимо і зробимо. Оптимізму не втратили, маємо сили це відновлювати. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсувати імпортними обсягами, як і минулого року", — зазначив він.

"З початку року зафіксовано 107 масованих комбінованих атак по об’єктах групи "Нафтогаз", переважно по газовидобувній інфраструктурі. Останні п’ять днів атаки відбуваються щодня — і вночі, і вдень", — повідомив він в ефірі.

Станом на ранок без газопостачання залишалися близько 3,5 тисячі споживачів. У компанії запевняють, що відновлювальні роботи вже тривають, і газопостачання буде повернуто одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня ЗС РФ атакували Полтавську область дронами та ракетами, влучивши в об’єкти газовидобутку "Нафтогазу". Під час повторного удару по місцю ліквідації наслідків загинули рятувальники ДСНС та працівники компанії. Загалом внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених, частина споживачів залишилася без газу.

