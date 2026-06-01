Українські чоловіки можуть втратити право на захист у ЄС: готуються нові правила

Європейський Союз розглядає можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку. Йдеться лише про нових заявників, якщо таке рішення буде ухвалене.

Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

Зараз країни-члени обговорюють майбутнє Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє українцям жити та працювати в ЄС без проходження національних процедур надання притулку.

Згідно з документом, серед варіантів, які розглядаються, є продовження дії механізму зі звуженням кола осіб, на яких він поширюється. Зокрема, обговорюється “виключення чоловіків призовного віку” або людей, які залишили Україну не на законних підставах. Такі обмеження можуть стосуватися лише тих, хто звертатиметься по статус тимчасового захисту в майбутньому.

У документі зазначається, що деякі уряди висловили занепокоєння через те, що серед новоприбулих українців зростає частка чоловіків призовного віку. Кілька країн вважають, що систему слід переглянути “також в інтересах України”, щоб підтримати її опір російській агресії та майбутню відбудову.

Схема тимчасового захисту була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Наразі вона діє до березня 2027 року після продовження, погодженого торік. Країни ЄС також розглядають можливість продовження цього механізму на шостий рік.

Майбутнє програми обговорюватимуть міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Будь-яке рішення про продовження або зміну механізму має бути запропоноване Європейською комісією.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх перебувало в Німеччині — 1,27 мільйона, Польщі — 961,4 тисячі та Чехії — 379,8 тисячі. Серед усіх отримувачів захисту 43,3% становили жінки, 30,1% — діти та 26,6% — дорослі чоловіки.

Раніше Німеччина запровадила жорсткіші умови для отримання соціальної допомоги. Українські біженці можуть залишитися без виплат, якщо без поважних причин відмовляться від запропонованої роботи.

Також повідомлялося, що значна частина українських біженців не планує повертатися на батьківщину після завершення активних бойових дій. За прогнозом ООН, до кінця 2029 року в європейських країнах залишатимуться 56% українців, які виїхали через війну.