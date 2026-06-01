Украинские мужчины могут потерять право на защиту в ЕС: готовятся новые правила

Европейский Союз рассматривает возможность не распространять будущее продление временной защиты на украинских мужчин призывного возраста. Речь идет только о новых заявителях, если такое решение будет принято.

Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС.

Сейчас страны-члены обсуждают будущее Директивы о временной защите, которая позволяет украинцам жить и работать в ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища.

Согласно документу, среди вариантов, которые рассматриваются, является продление действия механизма с сужением круга лиц, на которых он распространяется. В частности, обсуждается "исключение мужчин призывного возраста" или людей, которые покинули Украину не на законных основаниях. Такие ограничения могут касаться только тех, кто будет обращаться за статусом временной защиты в будущем.

Відео дня

В документе отмечается, что некоторые правительства выразили обеспокоенность из-за того, что среди новоприбывших украинцев растет доля мужчин призывного возраста. Несколько стран считают, что систему следует пересмотреть "также в интересах Украины", чтобы поддержать ее сопротивление российской агрессии и будущее восстановление.

Схема временной защиты была введена после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Сейчас она действует до марта 2027 года после продления, согласованного в прошлом году. Страны ЕС также рассматривают возможность продления этого механизма на шестой год.

Будущее программы будут обсуждать министры по вопросам миграции на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе. Любое решение о продлении или изменении механизма должно быть предложено Европейской комиссией.

По состоянию на март 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,33 миллиона украинцев. Больше всего их находилось в Германии — 1,27 миллиона, Польше — 961,4 тысячи и Чехии — 379,8 тысячи. Среди всех получателей защиты 43,3% составляли женщины, 30,1% — дети и 26,6% — взрослые мужчины.

Ранее Германия ввела более жесткие условия для получения социальной помощи. Украинские беженцы могут остаться без выплат, если без уважительных причин откажутся от предложенной работы.

Также сообщалось, что значительная часть украинских беженцев не планирует возвращаться на родину после завершения активных боевых действий. По прогнозу ООН, до конца 2029 года в европейских странах будут оставаться 56% украинцев, которые уехали из-за войны.