Без захисту: у ЄС пропонують виключити українських чоловіків 23-60 років із програми біженців

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що багато міністрів внутрішніх справ країн ЄС підтримують ідею виключення військовозобов'язаних чоловіків з європейської програми тимчасового захисту для українських біженців. І цього ж хочуть в Україні.

Про це міністр сказав у кулуарах зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі. За словами Форсселля, міністри "більш-менш одностайно" висловилися за продовження тимчасового захисту для українських біженців. Але він стверджує, що це стосується чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають призову в армію, пише Politico.

"Судячи з того, що я чув, я також вважаю, що була сильна підтримка ідеї виключити тих, на кого накладено заборону на виїзд", — сказав шведський міністр.

Термін дії програми тимчасового статусу, в рамках якої понад 4 мільйони людей, які втекли з України, отримали право працювати, жити і вчитися в європейських країнах, закінчується в березні 2027 року. Дію директиви вже кілька разів продовжували, і триває підготовка до її чергового продовження. Обговорюється пропозиція виключити з програми чоловіків у віці від 23 до 60 років, які можуть бути призвані на військову службу.

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Форселль вважає, що Європейська комісія розгляне цю ідею найближчими тижнями.

"Це також те, чого від нас хочуть українці... Комісія дуже уважно вислухала міністрів, особливо тих, кого це торкнеться найбільшою мірою, — Чехію, країни Балтії, Польщу, Німеччину та Австрію", — додав єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

Раніше єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер розповів, що Європейська комісія готується представити нову пропозицію щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для українців, які виїхали до країн-членів Європейського Союзу, рятуючись від війни з Росією.

Нагадаємо, в Україні немає загальної заборони для жінок на виїзд за кордон, проте є деякі категорії українок, які через професію та посаду підпадають під окремі обмеження. Про юридичні аспекти для деяких громадянок України під час перетину кордону розповідав Фокус.

Раніше міністр внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес говорив, що в Європейському Союзі тривають дискусії щодо подальшого надання тимчасового захисту громадянам України. Остаточних рішень поки що не ухвалено, а країни-члени лише обмінюються позиціями з цього питання.