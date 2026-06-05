Без защиты: в ЕС предлагают исключить украинских мужчин 23–60 лет из программы беженцев
Министр миграции Швеции Йохан Форсселль заявил, что многие министры внутренних дел стран ЕС поддерживают идею исключения военнообязанных мужчин из европейской программы временной защиты для украинских беженцев. И этого же хотят в Украине.
Об этом министр казал в кулуарах встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге. По словам Форсселля, министры "более или менее единодушно" высказались за продление временной защиты для украинских беженцев. Но он утверждает, что это касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат призыву в армию, пишет Politico.
"Судя по тому, что я слышал, я также считаю, что была сильная поддержка идеи исключить тех, на кого наложен запрет на выезд", — сказал шведский министр.
Срок действия программы временного статуса, в рамках которой более 4 миллионов человек, бежавших из Украины, получили право работать, жить и учиться в европейских странах, истекает в марте 2027 года. Действие директивы уже несколько раз продлевалось, и ведется подготовка к ее очередному продлению. Обсуждается предложение исключить из программы мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу.
Форселль считает, что Европейская комиссия рассмотрит эту идею в ближайшие недели.
"Это также то, чего от нас хотят украинцы... Комиссия очень внимательно выслушала министров, особенно тех, кто затронут в наибольшей степени — Чехию, страны Балтии, Польшу, Германию и Австрию", — добавил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер рассказал, что Европейская комиссия готовится представить новое предложение о продлении срока действия временной защиты для украинцев, которые выехали в страны-члены Европейского Союза, спасаясь от войны с Россией.
Напомним, в Украине нет общего запрета для женщин на выезд за границу, однако есть некоторые категории украинок, которые из-за профессии и должности подпадают под отдельные ограничения. О юридических аспектах для некоторых гражданок Украины при пересечении границы рассказывал Фокус.
Ранее министр внутренних дел по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес говорил, что в Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно дальнейшего предоставления временной защиты гражданам Украины. Окончательных решений пока не принято, а страны-члены только обмениваются позициями по этому вопросу.