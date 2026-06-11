Рівень виробництва нафти ОПЕК у травні сягнув мінімуму більш ніж двох десятиліть. Причиною стала війна в Ірані, блокада Ормузької протоки та обстріли країн Перської затоки.

Іранський експорт обмежила морська блокада США, а всім іншим шлях перекрив Тегеран, заблокувавши Ормузьку протоку. Переговори не дали жодного результату і угода з Іраном, про яку постійно говорить президент США, ніяк не відбудеться, повідомляє Reuters.

Видобуток ОПЕК, Організації країн — експортерів нафти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), до якої входять 11 країн, Згідно з результатами дослідження, видобуток нафти країнами-членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка складається з 11 країн, знизився на 1,06 мільйона барелів на добу порівняно з попереднім місяцем і становив 16,13 мільйона барелів на добу.

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Це найнижче місячне значення щонайменше з 2000 року, і воно є набагато нижчим від рівнів, які спостерігалися під час пандемії COVID-19 2020 року.

У ці дані не включені Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК з 1 травня.

Найбільший спад виробництва припав на Іран, відображаючи вплив розпочатої 13 квітня американської блокади. Іранський експорт нафти і конденсату впав до мінімуму щонайменше шести років. Видобуток у Саудівській Аравії продовжив скорочуватися. Водночас Іраку вдалося наростити виробництво за рахунок збільшення внутрішнього споживання.

Венесуела і Нігерія також збільшили обсяги видобутку.

Вісім членів групи виробників ОПЕК+, до якої входять союзники ОПЕК, включно з Росією, домовилися збільшити видобуток у травні, але війна з Іраном і блокада з боку США зробили це неможливим.

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