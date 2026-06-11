Добыча нефти в странах ОПЕК рухнула до минимума за 26 лет из-за войны в Иране

Уровень производства нефти ОПЕК в мае достиг минимума более чем двух десятилетий. Причиной стала война в Иране, блокада Ормузского пролива и обстрелы стран Персидского залива.

Иранский экспорт ограничила морская блокада США, а всем прочим путь перекрыл Тегеран, заблокировав Ормузский пролив. Переговоры не дали никакого результата и сделка с Ираном, о которой постоянно говорит президент США, никак не состоится, сообщает Reuters.

Добыча ОПЕК, Организации стран — экспортеров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), в которую входят 11 стран, Согласно результатам исследования, добыча нефти странами-членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), состоящей из 11 стран, снизилась на 1,06 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составила 16,13 миллиона баррелей в сутки.

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Это самое низкое ‌месячное значение по меньшей мере с 2000 года, ​и оно гораздо ниже уровней, наблюдавшихся во время пандемии ‌COVID-19 в 2020 году.

В эти данные не включены Объединенные Арабские Эмираты, которые вышли из ОПЕК с 1 мая.

Крупнейший спад производства, пришелся на Иран, отражая влияние начатой ​13 апреля американской ​блокады. Иранский экспорт ‌нефти и конденсата упал до минимума по меньшей мере ​шести лет. Добыча в Саудовской Аравии продолжила сокращаться. В то же время Ираку удалось нарастить производство за счет увеличения внутреннего потребления.

Венесуэла и Нигерия также увеличили объемы добычи.

Восемь членов группы производителей ОПЕК+, в которую входят союзники ОПЕК, включая Россию, договорились увеличить добычу в мае, но война с Ираном и блокада со стороны США сделали это невозможным.

Напомним, по состоянию на 8 июня украинские крупные сети АЗС снизили цены на бензин, дизель и газ. Однако экспертный прогноз на дальнейшую ситуацию с ценами на топливо неутешительный. Эксперты прогнозирую скачок цен на топливо.

Ранее Фокус писал, к чему приведет блокада Ормузского пролива и какой это эффект окажет на мир и на Украину.