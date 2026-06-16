В результаті атаки на Лавру постраждав один із головних історичних об’єктів України — Успенський собор. Ворожий "Шахед" влучив у вівтарну частину храму, завдавши будівлі значних пошкоджень. Фахівці вже назвали суму та терміни відновлення. Однак підрахунки ще не є остаточними.

Російський дрон завдав удару по Лаврі та зруйнував 80% даху Успенського собору. Збитки перевищили 500 млн грн. Про наслідки атаки повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики України — міністерка культури Тетяна Бережна, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, основний удар припав саме на покрівлю, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню всередину святині.

"Пошкоджено понад 80% даху, але найголовніше — вдалося не допустити проникнення вогню всередину собору", — зазначив Остапенко.

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Влучання військової техніки РФ у Успенський собор Фото: ДСНС

Він додав, що фундамент будівлі не постраждав, оскільки влучення припало на верхню частину споруди.

Після нападу співробітники заповідника оперативно евакуювали експонати та церковні цінності, яким загрожувало пошкодження. Серед врятованих — стародавні ікони, богослужбові предмети, антимінси та інші святині. Також значних пошкоджень не зазнав іконостас собору.

Напад РФ на Лавру 15 червня Фото: ДСНС

Постраждалі об’єкти, окрім Успенського собору

Крім того, пошкоджень зазнали ще щонайменше 17 об’єктів Києво-Печерської лаври та прилеглих установ. Серед них:

скарбниця Національного музею історії України;

Музей книги та книгодруку України;

Національна історична бібліотека України;

Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв;

фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту України.

Також постраждали елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежа Івана Кушника.

За попередніми оцінками, збитки від російського обстрілу вже перевищують 500 мільйонів гривень. Найбільші витрати знадобляться на відновлення конструкції даху, куполів, позолоти, а також пошкоджених інженерних систем.

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У заповіднику прогнозують, що реставрація може тривати близько двох років за сприятливих умов.

Наразі фахівці вивчають можливість часткового відкриття території Лаври для відвідувачів на час відновлювальних робіт.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня ворог завдав Києву масованого комбінованого удару.

Захід відреагував на обстріл Збройними силами РФ Успенського собору. Журналісти повідомляли , що росіяни пошкодили об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яким 1000 років. Аналогічну реакцію продемонстрували західні політики.