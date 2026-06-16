В результате атаки на Лавру пострадал один из главных исторических объектов Украины — Успенский собор. Вражеский "Шахед" попал в алтарную часть храма, нанеся зданию значительные повреждения. Специалисты уже назвали сумму и сроки восстановления. Однако подсчёты ещё не окончательные.

Российский дрон нанёс удар по Лавре и разрушил 80% крыши Успенского собора. Ущерб превысил 500 млн грн. О последствиях атаки сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Татьяна Бережная, передает "Интерфакс-Украина".

По словам генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, основной удар пришелся именно на кровлю, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня внутрь святыни.

"Повреждено более 80% крыши, но самое главное — удалось не допустить проникновения огня внутрь собора", — отметил Остапенко.

Попадание ВС РФ по Успенскому собору Фото: ГСЧС

Он добавил, что фундамент здания не пострадал, поскольку попадание пришлось на верхнюю часть сооружения.

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После нападения сотрудники заповедника оперативно эвакуировали экспонаты и церковные ценности, которым грозило повреждение. Среди спасённых — древние иконы, богослужебные предметы, антиминсы и другие святыни. Также значительных повреждений не получил иконостас собора.

Нападение РФ на Лавру 15 июня Фото: ГСЧС

Пострадавшие объекты, помимо Успенского собора

Кроме того, повреждения получили ещё как минимум 17 объектов Киево-Печерской лавры и прилегающих учреждений. Среди них:

сокровищница Национального музея истории Украины;

Музей книги и книгопечатания Украины;

Национальная историческая библиотека Украины;

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств;

фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Также пострадали элементы фортификационного комплекса Лавры и башня Ивана Кушника.

По предварительным оценкам, ущерб от российского обстрела уже превышает 500 миллионов гривен. Наибольшие расходы потребуются на восстановление конструкции крыши, куполов, позолоты, а также поврежденных инженерных систем.

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В заповеднике прогнозируют, что реставрация может занять около двух лет при благоприятных условиях.

В настоящее время специалисты изучают возможность частичного открытия территории Лавры для посетителей на время восстановительных работ.

Напомним, в ночь на 15 июня враг подверг Киев массированной атаке.

Запад отреагировал на обстрел ВС РФ Успенского собора. Журналисты писали, что россияне повредили объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которым 1000 лет. Аналогичную реакцию продемонстрировали западные политики.