30 грн — не межа: проїзд у київському метро може знову подорожчати через нові вагони, — депутат

18 червня Київрада підтримала рішення про залучення кредиту на суму 150 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для закупівлі 50 нових вагонів метро.

Голова фракції "Слуга народу" у Київраді Андрій Вітренко заявив, що його фракція голосувала проти цього. Своє рішення він пояснив у коментарі для "Новини.LIVE".

За його словами, закупівля нових вагонів метро в майбутньому може призвести до зростання вартості проїзду.

"Ці 50 вагонів згодом будуть переведені на баланс київського метрополітену, і потім відбуватиметься амортизація. І я ось на 100% впевнений, що наступним кроком після 30 грн буде ще й включення цієї модернізації до тарифу "Київського метрополітену", і, можливо, проїзд ще подорожчає, особливо в метро", — сказав він.

Депутат переконаний, що зараз це рішення "не доречне":

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"Однією рукою ми хочемо забезпечити електроенергією, але не впевнені, що вона у нас буде, а іншою рукою беремо кредит на електротранспорт. Ну, як мінімум, сумнівна логіка".

Вітренко додав, що запропонував депутатам залучити незалежного експерта як умову отримання цього кредиту.

"Щоб незалежний експерт контролював і якість закупівлі, і її вартість. Адже зараз дуже важливо, щоб ті, хто отримує гроші за виготовлення вагонів для Києва, не стали монополістами. Якщо вони стануть монополістами на цьому ринку, і ми будемо купувати вагони лише у них, то ці вагони будуть значно дорожчими за попередні", — переконаний він.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 15 липня можуть запровадити новий тариф на проїзд у метро та громадському транспорті. Одна поїздка коштуватиме 30 грн.

У разі підвищення тарифу на проїзд у Києві до 30 грн середня столична сім’я витрачатиме на громадський транспорт майже 35 тис. грн додатково щороку.

У Київраді вже пояснювали намір підвищити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Там зазначили, що в нові ціни на проїзд закладено чимало витрат.