30 грн — не предел: проезд в метро Киева может снова подорожать из-за новых вагонов, — депутат

18 июня Киевсовет поддержал решение о привлечении кредита на 150 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для закупки 50 новых вагонов метро.

Глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что его фракция голосовала против этого. Свое решение он объяснил в комментарии "Новини.LIVE".

По его словам, закупка новых вагонов метро в будущем может повлиять на стоимость проезда в сторону его роста.

"Эти 50 вагонов будут потом поставлены на баланс киевского метрополитена, и потом будет амортизация. И я вот на 100% уверен, что следующим шагом после 30 грн будет еще включение этой модернизации в тариф "Киевского метрополитена", и может еще подорожать проезд, особенно в метро", — сказал он.

Депутат уверен, что сейчас это решение "не ко времени":

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"Мы одной рукой хотим обеспечить электроэнергию и не уверены, что электроэнергия у нас будет, а другой рукой берем кредит на электротранспорт. Ну, как минимум, сомнительная логика".

Витренко добавил, что предложил депутатам ввести независимого эксперта, как условие получения этого кредита.

"Для того, чтобы независимый эксперт контролировал и качество закупки, и ее стоимость. Потому что очень важно сейчас, чтобы те, кто получают деньги за изготовление вагонов для Киева, не стали монополистами. Если они станут монополистами для этого рынка, и мы будем только у них покупать вагоны, то эти вагоны будут значительно дороже предыдущих", — уверен он.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 15 июля могут ввести новый тариф на проезд в метро и транспорте. Одна поездка будет стоить 30 грн.

В случае повышения тарифа на проезд в Киеве до 30 грн средняя столичная семья будет тратить на общественный транспорт почти 35 тыс. грн дополнительно ежегодно.

В Киевсовете уже объясняли намерение повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. Там отметили, что в новые цены на проезд заложено немало расходов.