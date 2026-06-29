Курс валют: скільки коштують долар і євро 29 червня та що буде з цінами надалі

З початку нового тижня курс валют в Україні, як уже стало традицією, змінився, продемонструвавши хоч і мінімальне, але все ж зростання.

Середній курс долара США на готівковому ринку при купівлі знизився в середньому на 3 копійки, а при продажу — на 2 копійки. Євро подорожчало на 2 та 6 копійок відповідно, повідомляє фінансовий портал "Курс України".

У обмінних пунктах долар подешевшав на 15 копійок при купівлі та на 5 копійок при продажу, а курс євро при купівлі залишився на тому ж рівні, а при продажу зріс на п’ять копійок,

Долар США: 44,60 – 45,10 грн (станом на 28 червня: 44,63 – 45,09 грн);

Євро: 50,84 – 51,53 грн (станом на 28 червня: 50,87 – 51,50 грн).

Актуальні курси валют

Станом на 29 червня портал наводить такі курси валют:

Комерційний курс

Долар США — 44,7678 грн;

Євро — 51,4513 грн;

Швейцарський франк — 56,3427 грн;

Польський злотий — 11,9984 грн.

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Курс у НБУ

Долар США — 44,8596 грн;

Євро — 51,131 грн;

Швейцарський франк — 55,4644 грн;

Польський злотий — 11,9266 грн.

Актуальні курси валют Фото: kurs.com.ua

Зростання курсу валюти: чому цей процес неможливо зупинити

Зазначимо, що НБУ до останнього утримував курс долара нижче 45 грн, намагаючись не перевищувати психологічну позначку, проте в червні зростання курсу цієї валюти встановило сім рекордів, перевищивши ті самі 45.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснює зростання курсу тим, що тиск на гривню посилюється, а обсяги валютних інтервенцій НБУ наблизилися до історичних максимумів.

У липні гривня, найімовірніше, продовжить поступово слабшати щодо долара, проте різких стрибків курсу не очікується. За його словами, липень — місяць, коли гривня, згідно зі статистикою, схильна до помірної девальвації.

"За останні 26 років у 17 випадках із 26 гривня в липні знецінювалася щодо долара в середньому на 1,2%. Але 2026 рік вибивається з будь-яких стандартів", — пояснив Шевчишин.

За його словами, загальна тенденція до девальвації вказує на можливість зростання курсу долара до 46–47 грн уже в четвертому кварталі цього року.

У свою чергу, фінансист і економіст Сергій Фурса не виключає, що курс долара на рівні 51 грн може стати реальністю для України найближчим часом, а саме наступного року або у 2028-му.

Він вважає, що в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.