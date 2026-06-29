Курс валют: сколько стоят доллар и евро 29 июня и что будет с ценами дальше

С начала новой недели курс валют в Украине уже традиционно изменился, показав хоть и минимальный, но все же рост.

Средний курс доллара США на наличном рынке при покупке снизился в среднем на 3 копейки, а на продаже — а 2 копейки. Евро стало дороже на 2 и на 6 копеек, соответственно, сообщает финансовый портал Курс Украины.

В обменных пунктах доллар потерял 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже, а курс евро в покупке остался в тех же пределах, а в продаже вырос на пять копеек,

Доллар США: 44,60 – 45,10 грн (на 28 июня: 44,63 – 45,09 грн);

Евро: 50,84 – 51,53 грн (на 28 июня: 50,87 – 51,50 грн).

Актуальные курсы валют

По состоянию на 29 июня портал приводит следующие курсы валют:

Коммерческий курс

Доллар США — 44,7678 грн;

Евро — 51,4513 грн;

Швейцарский франк — 56,3427 грн,

Польский злотый — 11,9984 грн.

Відео дня

Курс в НБУ

Доллар США — 44,8596 грн;

Евро — 51,131 грн;

Швейцарский франк — 55, 4644 грн;

Польский злотый — 11,9266 грн.

Актуальные курсы валют Фото: kurs.com.ua

Подорожание валюты: почему процесс не повернуть вспять

Отметим, что НБУ до последнего удерживал доллар ниже 45 грн, пытаясь не преодолевать психологическую отметку, однако в июне рост курса этой валюты установил семь рекордов, перевалив за те самые 45.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин аргументирует рост курса тем, что давление на гривну усиливается, а объемы валютных интервенций НБУ приблизились к историческим максимумам.

В июле гривна, скорее всего, продолжит постепенно ослабевать по отношению к доллару, однако резких скачков курса не ожидается. По его словам, июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации.

"За последние 26 лет в 17 случаях из 26 гривна в июле ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,2%. Но 2026 год выбивается из любых стандартов", — объяснил Шевчишин.

По его словам, общий девальвационный тренд указывает на возможность роста курса доллара до 46–47 грн уже в четвертом квартале этого года.

В свою очередь финансист и экономист Сергей Фурса не исключает, что курс доллара на уровне 51 грн может стать реальностью для Украины в ближайшее время, а именно в следующем году или в 2028-м.

Он считает, что в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.