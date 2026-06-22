НБУ удерживает курс доллара на уровне около 45 грн, но давление на гривну усиливается, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк Украины продолжает удерживать курс доллара ниже психологической отметки в 45 грн, несмотря на рекордный дефицит валюты на межбанковском рынке. В то же время давление на гривну усиливается, а объемы валютных интервенций НБУ приблизились к историческим максимумам. Об этом в своем еженедельном обзоре заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, на прошлой неделе регулятор неожиданно изменил курсовую политику. На фоне укрепления доллара на мировых рынках и падения евро НБУ фактически сдерживал рост американской валюты и корректировал курс евро.

"Отметка в 45 грн за доллар в настоящее время представляется чувствительной для регулятора. Несмотря на почти рекордный дефицит валюты на межбанке, НБУ продолжает её отстаивать", — прокомментировал ситуацию на валютном рынке финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Відео дня

45 грн за доллар — сейчас это чувствительный для регулятора уровень (а может, и для властей), в результате чего, несмотря на, пожалуй, рекордные показатели дефицита на межбанковском рынке, НБУ его отстаивает

Он отметил, что такая политика носит временный характер, поскольку фундаментальные факторы указывают на дальнейшее девальвационное давление.

Нацбанк увеличил объем продаж валюты Фото: Из открытых источников

Дефицит валюты достиг исторического максимума

Наиболее тревожным сигналом эксперт назвал ситуацию на межбанковском рынке.

Среднесуточный спрос на валюту вырос на 6% и достиг 420 млн долларов, тогда как предложение сократилось почти на 6% — до 208 млн долларов. Таким образом, среднесуточный дефицит валюты вырос до 211 млн долларов, что стало абсолютным рекордом.

На наличном рынке ситуация также ухудшилась. Население продолжает активно скупать валюту, а среднесуточный дефицит вырос шестую неделю подряд до 26,3 млн долларов.

На фоне падения курса евро по отношению к доллару на мировом рынке произошло, о чудо… пожалуй, впервые за долгое время: регулятор поддерживал курс доллара и корректировал курс евро

Общий дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках достиг 237 млн долларов в день, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

НБУ увеличил объем продаж валюты

Чтобы удержать рынок от резких колебаний, Нацбанк значительно увеличил объем интервенций.

На прошлой неделе НБУ продал на рынке 1,39 млрд долларов, что является третьим по величине показателем за всю историю.

Среднесуточные валютные интервенции выросли на 21% и составили 279,2 млн долларов.

Что будет с курсом доллара и евро

Шевчишин отмечает, что в конце июня на рынке может появиться дополнительное предложение валюты в связи с налоговым периодом. Кроме того, ожидается поступление финансовой помощи от Европейского Союза. В то же время, если продавцы валюты не активизируются, удерживать курс доллара ниже 45 грн будет все сложнее.

В базовом сценарии эксперт прогнозирует следующие курсовые диапазоны на ближайшие дни:

официальный курс доллара — 44,65–45,10 грн;

наличный доллар — 44,75–45,25 грн;

официальный курс евро — 51–52 грн;

наличный евро — 51,5–52,5 грн.

В дальнейшем аналитик не исключает дальнейшего ослабления гривны.

"Общий девальвационный тренд указывает на возможность роста курса доллара до 46–47 грн в четвёртом квартале", — подчеркнул он.

Официальный курс валют на 23 июня

Согласно данным НБУ, официальный курс на 23 июня составляет:

доллар США — 44,9093 грн;

евро — 51,4144 грн;

польский злотый — 12,0484 грн;

фунт стерлингов — 59,4464 грн;

швейцарский франк — 55,5327 грн.

Ранее Фокус уже писал, что в ближайшие дни ключевым фактором для валютного рынка останется баланс между рекордным спросом на валюту и готовностью НБУ и в дальнейшем расходовать резервы для поддержания курсовой стабильности.