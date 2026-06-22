НБУ стримує долар близько 45 грн, але тиск на гривню посилюється, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Національний банк України продовжує утримувати курс долара нижче психологічної позначки 45 грн, незважаючи на рекордний дефіцит валюти на міжбанківському ринку. Водночас тиск на гривню посилюється, а обсяги валютних інтервенцій НБУ наблизилися до історичних максимумів. Про це у своєму щотижневому огляді заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За словами експерта, минулого тижня регулятор несподівано змінив курсову політику. На тлі зміцнення долара на світових ринках і падіння євро НБУ фактично стримував зростання американської валюти та коригував курс євро.

"Позначка 45 грн за долар наразі виглядає чутливою для регулятора. Попри майже рекордний дефіцит валюти на міжбанку, НБУ продовжує її відстоювати", — прокоментував ситуацію на валютному ринку фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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45 грн за долар зараз це чуттєвий для регулятора рівень (а може влади), в результаті чого, не зважаючи чи не на рекордні рівні дефіциту міжбанку, НБУ його відстоює

Він зазначив, що така політика має тимчасовий характер, оскільки фундаментальні фактори свідчать про подальший девальваційний тиск.

Нацбанк збільшив продаж валюти Фото: З відкритих джерел

Дефіцит валюти досяг історичного максимуму

Найбільш тривожним сигналом експерт назвав ситуацію на міжбанківському ринку.

Середньодобовий попит на валюту зріс на 6% і сягнув 420 млн доларів, тоді як пропозиція скоротилася майже на 6% — до 208 млн доларів. Тож, середньодобовий дефіцит валюти зріс до 211 млн доларів, що стало абсолютним рекордом.

На готівковому ринку ситуація також погіршилася. Населення продовжує активно скуповувати валюту, а середньодобовий дефіцит зріс шостий тиждень поспіль до 26,3 млн доларів.

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Загальний дефіцит валюти на міжбанківському та готівковому ринках досяг 237 млн доларів на день, що є найвищим показником за всю історію спостережень.

НБУ збільшив продаж валюти

Щоб утримати ринок від різких коливань, Нацбанк значно наростив інтервенції.

Минулого тижня НБУ продав на ринку 1,39 млрд доларів, що є третім найбільшим показником за всю історію.

Середньодобові валютні інтервенції збільшилися на 21% і становили 279,2 млн доларів.

Що буде з курсом долара та євро

Шевчишин зазначає, що наприкінці червня ринок може отримати додаткову пропозицію валюти через податковий період. Крім того, очікується надходження фінансової допомоги від Європейського Союзу. Водночас, якщо продавці валюти не активізуються, утримувати долар нижче 45 грн буде дедалі складніше.

У базовому сценарії експерт прогнозує такі курсові діапазони на найближчі дні:

офіційний курс долара — 44,65–45,10 грн;

готівковий долар — 44,75–45,25 грн;

офіційний курс євро — 51–52 грн;

готівковий євро — 51,5–52,5 грн.

Надалі аналітик не виключає подальшого послаблення гривні.

"Загальний девальваційний тренд вказує на потенціал руху долара до 46–47 грн у четвертому кварталі", — наголосив він.

Офіційний курс валют на 23 червня

Згідно з даними НБУ, офіційний курс на 23 червня становить:

долар США — 44,9093 грн;

євро — 51,4144 грн;

польський злотий — 12,0484 грн;

фунт стерлінгів — 59,4464 грн;

швейцарський франк — 55,5327 грн.

Раніше Фокус вже писав, що найближчими днями ключовим фактором для валютного ринку залишатиметься баланс між рекордним попитом на валюту та готовністю НБУ й надалі витрачати резерви для підтримки курсової стабільності.