В Україні суттєво подорожчав популярний овоч: до 160 грн/кг

В Україні спостерігається сезонне зниження цін на такі овочі, як огірки, картопля та капуста, а ось вартість помідорів залишається на високому рівні.

Головною причиною такої ситуації стали проблеми з імпортом томатів із Туреччини, яка традиційно постачала в Україну значну частину помідорів, розповіла в розмові з "Телеграфом" експертка галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "Агро Перспектива" Лариса Гук,

"Доки на ринок масово не надійдуть українські томати з відкритого ґрунту, вони залишатимуться найдорожчими серед сезонних овочів", — пояснила вона.

На підтвердження її слів видання наводить актуальні ціни на томати в Києві:

"За даними ринку "Столичний" станом на 29 червня, червоні помідори українського виробництва коштують у середньому 75 грн/кг, подорожчавши за тиждень одразу на 15,4%. У супермаркетах ціна ще вища: середня вартість червоних помідорів становить 128,4 грн/кг, а в мережі Megamarket — 162 грн/кг".

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Ціни на сортові помідори — рожеві, жовті, "Чорний принц", "Волове серце" — традиційно залишаються високими. Це пов’язано з тим, що процес їх вирощування є витратним, тому експерти не радять очікувати суттєвої знижки.

Які овочі подешевшали?

Поки помідори утримують цінову планку, картопля демонструє протилежну тенденцію. Як пише ресурс, молода картопля за тиждень подешевшала на 28% — з 21 до 15–30 грн/кг на ринку "Столичний". Картопля минулого врожаю тримається в межах 12–16 грн/кг.

Також стрімко дешевшають огірки, їхня вартість — від 15 до 30 грн за кг.

Гук прогнозує подальше зниження цін на огірки:

"У липні та серпні більшість сезонних овочів подешевшає. Насамперед це стосується огірків, помідорів та капусти. Хотілося б, щоб огірки на ринках подешевшали хоча б до 30 гривень за кілограм".

Нагадаємо, що в липні в Україні подорожчають деякі продукти.

Також ми писали про те, що експерт попередив про різке подорожчання продуктів.