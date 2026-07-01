В Украине существенно подорожал популярный овощ: до 160 грн/кг

В Украине наблюдается сезонный спад цен на такие овощи, как огурцы, картофель и капуста, а вот стоимость помидоров остается на высоком уровне.

Главной причиной сложившейся ситуации стали проблемы с импортом томатов из Турции, традиционно поставлявшей Украину значительную часть помидоров, рассказала в беседе с "Телеграфом" эксперты отрасли сельского хозяйства информационно-аналитического центра "Агро Перспектива" Лариса Гук,

"Пока на рынок массово не поступят украинские томаты открытого грунта, они будут оставаться самыми дорогими среди сезонных овощей", — объяснила она.

В подтверждение ее слов издание приводит актуальные цены на томаты в Киеве:

"По данным рынка "Столичный" по состоянию на 29 июня, красный помидор украинского производства стоит в среднем 75 грн/кг, подорожав за неделю сразу на 15,4%. В супермаркетах цена еще выше: средняя стоимость красных помидоров составляет 128,4 грн/кг, а в сети Megamarket — 162 грн/кг".

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Традиционно высокими остаются цены на сортовые помидоры — розовые, желтые, "Черный принц", "Бычье сердце". Это связано с тем, что процесс их выращивания затратный, поэтому эксперты не советуют ждать существенной скидки.

Какие овощи подешевели?

Пока помидоры держат ценовую планку, картофель демонстрирует противоположную тенденцию. Как пишет ресурс, молодой картофель за неделю подешевел на 28% — с 21 до 15-30 грн/кг на рынке "Столичный". Картофель прошлого урожая держится в пределах 12-16 грн/кг.

Также стремительно дешевеют огурцы, их стоимость — от 15 до 30 грн за кг.

Гук прогнозирует дальнейшее снижение цены на огурцы:

"В июле и августе большинство сезонных овощей начнет дешеветь. Прежде всего, это касается огурцов, помидоров и капусты. Хотелось бы, чтобы огурцы на рынках подешевели хотя бы до 30 гривен за килограмм".

Напомним, что из продуктов подорожает в Украине в июле.

Также мы писали о том, что эксперт предупредил о резком подорожании продуктов.