По состоянию на июль цены колеблются в зависимости от продукта. Если яйца подешевели, то хлеб, напротив, продолжает дорожать. Эксперты объяснили, чего следует ожидать украинцам в ближайшее время.

В летний период цены реагируют на поступление нового урожая, что меняет баланс спроса и предложения. Об этом говорится в комментариях экспертов РБК-Украина. Они рассказали о ситуации с ценами на различные категории товаров в июле.

Молочная продукция: баланс и акции

В этом месяце резкого роста цен на молочные продукты не ожидается. Часть товаров по-прежнему будет продаваться в рамках акционных предложений, что сдерживает рост цен для потребителей.

Как отмечает исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, на цены влияют затраты на переработку, логистику, энергоресурсы и торговые наценки.

Хлеб в Украине дорожает Фото: Unplash

Хлеб: постепенное подорожание

В хлебопекарной отрасли возможен рост цен примерно до 5 %.

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Как поясняет первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, ключевым фактором является рост затрат на оплату труда, что напрямую влияет на себестоимость производства.

Овощи: сезонное снижение цен

В летний период ожидается снижение цен на овощи в связи с поступлением нового урожая и увеличением предложения на рынке.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что в июле–сентябре сезонный фактор традиционно приводит к снижению цен. В то же время осенью возможен рост в пределах 8–15 % из-за затрат на хранение.

Цены на яйца пересмотрели Фото: pexels.com

Яйца в начале июля

Цены на яйца в Украине приятно удивляют. Десятка в супермаркетах в начале июля стоит в среднем 60 грн. Таким образом, стоимость популярного у украинцев продукта остается ниже, чем в предыдущем месяце. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время резких ценовых изменений не ожидается.

По данным мониторинга цен в супермаркетах, сейчас десяток яиц можно купить по цене от 49,90 грн ("Варус") до 60,50 грн ("МегаМаркет").

В некоторых сетях цены заметно снизились по сравнению с концом июня. В частности, в Metro десяток яиц подешевел с 65 до 55 грн, в "Ашане" яйца стоят уже не 62,10, а 57,50 грн, а в Novus — не 52,39, а 50,99 грн.

Еще больше сэкономить можно, покупая яйца поштучно. Так, в сети "Варус" одно яйцо стоит от 2,59 грн, в "Ашане" — 3,30 грн, в "Форе" — 3,48 грн, а в "МегаМаркете" — 5 грн за штуку.

По оценкам экспертов, в ближайшие недели цены на яйца будут оставаться относительно стабильными. На рынок по-прежнему будет влиять соотношение спроса и предложения, поэтому существенного подорожания в ближайшее время не прогнозируется.

Топливо: ограниченное влияние на цены

Как отмечает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, топливо оказывает ограниченное влияние на конечную стоимость продуктов, поскольку его доля в себестоимости пищевой продукции составляет до 5%.

В июле украинцам не предстоят резкие изменения цен на продукты. Наиболее стабильным остается молочный сегмент, сезонное подешевение наблюдается на овощи, тогда как хлеб может постепенно дорожать.

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В целом рынок находится под влиянием сезонности и затрат производителей, что приводит к умеренным колебаниям цен в продовольственной корзине.

Ранее Фокус сообщал о том, что во время ночной атаки России на Киев 28 июня были повреждены производственные мощности фармацевтической компании "Дарница" — одного из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. После этого в информационном пространстве появились опасения относительно возможного дефицита лекарств, однако в компании заявили, что производство продолжается в обычном режиме, а поводов для беспокойства нет.