Станом на липень ціни коливаються, залежно від продукту. Якщо яйця здешевшали, то хліб навпаки, продовжує дорожчати. Експерти пояснили, чого очікувати українцям найближчим часом.

У літній період ціни реагують на надходження нового врожаю, що змінює баланс попиту і пропозиції. Про це йдеться у коментарях експертів РБК-Україна. Вони розповіли про ситуацію з цінами на різні категорії товарів в липні.

Молочна продукція: баланс і акції

Цього місяця різкого зростання на молочні продукти не очікується. Частина товарів і надалі буде реалізовуватися в межах акційних пропозицій, що стримує вартість для споживачів.

Як зазначає виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур, на ціни впливають витрати на переробку, логістику, енергоресурси та торговельні націнки.

Хліб в Україні дорожчає Фото: Unplash

Хліб: поступове подорожчання

У хлібопекарській галузі можливе зростання цін приблизно до 5%.

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Як пояснює перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, ключовим фактором є зростання витрат на оплату праці, що напряму впливає на собівартість виробництва.

Овочі: сезонне зниження цін

У літній період очікується зниження цін на овочі через надходження нового врожаю та збільшення пропозиції на ринку.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що у липні–вересні сезонний фактор традиційно знижує ціни. Водночас восени можливе зростання у межах 8–15% через витрати на зберігання.

Ціни на яйця переписали Фото: pexels.com

Яйця на початку липня

Ціни на яйця в Україні приємно дивують. Десяток у супермаркетах на початку липня коштує в середньому 60 грн. Тож вартість популярного у українців продукту залишається нижчою за попередній місяць. Експерти прогнозують, що найближчим часом різких цінових змін не очікується.

За даними моніторингу цін супермаркетах, зараз десяток яєць можна придбати від 49,90 грн ("Варус") до 60,50 грн ("МегаМаркет").

У деяких мережах ціни помітно знизилися порівняно з кінцем червня. Зокрема, у Metro десяток яєць подешевшав із 65 до 55 грн, в "Ашані" яйця коштують вже не 62,10, а 57,50 грн, а в Novus — не 52,39, а 50,99 грн.

Ще більше заощадити можна, купуючи яйця поштучно. Так, у мережі "Варус" одне яйце коштує від 2,59 грн, в "Ашані" — 3,30 грн, у "Форі" — 3,48 грн, а в "МегаМаркеті" — 5 грн за штуку.

За оцінками експертів, найближчими тижнями ціни на яйця залишатимуться відносно стабільними. На ринок і надалі впливатиме співвідношення попиту та пропозиції, тому суттєвого подорожчання найближчим часом не прогнозують.

Пальне: обмежений вплив на ціни

Як зазначає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пальне має обмежений вплив на кінцеву вартість продуктів, оскільки його частка у собівартості харчової продукції становить до 5%.

У липні на українців не очікують різки зміни у вартості продуктів. Найбільш стабільним залишається молочний сегмент, сезонне здешевлення спостерігається в овочах, тоді як хліб може поступово дорожчати.

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Загалом ринок перебуває під впливом сезонності та витрат виробників, що формує помірні коливання цін у продовольчому кошику.

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