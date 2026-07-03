Без зменшення зарплати: 4-денний робочий тиждень пропонують запровадити в Україні

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом запровадити 4-денний робочий тиждень тривалістю 32 години без зменшення заробітної плати. Автор пропонує внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю та провести обов'язковий державний пілотний проєкт.

Про це йдеться в петиції №41/010242-26еп, зареєстрованій на сайті Кабміну, авторкою якої є Павленко Анна Володимирівна.

Збір підписів розпочався 3 липня 2026 року. Станом на момент публікації петиція набрала 11 підписів із необхідних 25 тисяч, а до завершення збору залишається 92 дні.

У зверненні Кабмін просять ініціювати зміни до Кодексу законів про працю, які встановлять максимальну норму робочого часу — не більше чотирьох робочих днів або 32 годин на тиждень із повним збереженням заробітної плати та права працівників на відпочинок.

Також пропонується провести обов'язковий державний пілотний проєкт із визначенням галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, які першими перейдуть на новий режим роботи, а згодом поширити його на всю країну.

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Автор петиції вважає, що додатковий вихідний допоможе українцям краще відновлюватися в умовах війни, зменшить психологічне виснаження та професійне вигорання. Вони також посилаються на міжнародні експерименти у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, які, за їхніми словами, показали, що продуктивність праці після переходу на чотириденний робочий тиждень не знижується, а в окремих випадках зростає на 15–35%.

Крім цього, у петиції зазначається, що найбільший британський експеримент нібито засвідчив скорочення кількості лікарняних днів на 65%, а 71% працівників повідомили про зменшення професійного вигорання.

Серед інших очікуваних переваг автор називає зниження витрат роботодавців, розвиток внутрішнього туризму, підтримку малого та середнього бізнесу, а також наближення України до європейського підходу work-life balance.

“Це не про те, щоб менше працювати, це про те, щоб працювати розумніше та ефективніше”, — йдеться у тексті петиції.

Автор закликає Кабінет Міністрів підтримати запропоновану реформу та розпочати її впровадження через обов'язковий державний пілотний проєкт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливе підвищення зарплат працівникам Національної поліції. За попередньою інформацією, грошове забезпечення правоохоронців може зрости до 33 тисяч гривень.

Крім того, 22 травня Фокус повідомляв про ймовірне збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, а також про можливі джерела додаткових надходжень до державного бюджету для фінансування таких виплат.