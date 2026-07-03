Без сокращения зарплаты: в Украине предлагают ввести 4-дневную рабочую неделю

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом ввести 4-дневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа без сокращения заработной платы. Автор предлагает внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс и провести обязательный государственный пилотный проект.

Об этом говорится в петиции № 41/010242-26эп, зарегистрированной на сайте Кабмина, автором которой является Анна Владимировна Павленко.

Сбор подписей начался 3 июля 2026 года. На момент публикации петиция собрала 11 подписей из необходимых 25 тысяч, а до окончания сбора осталось 92 дня.

В обращении Кабмин просят инициировать внесение изменений в Трудовой кодекс, которые установят максимальную норму рабочего времени — не более четырёх рабочих дней или 32 часов в неделю при полном сохранении заработной платы и права работников на отдых.

Также предлагается провести обязательный государственный пилотный проект с определением отраслей, бюджетных учреждений и частных предприятий, которые первыми перейдут на новый режим работы, а впоследствии распространить его на всю страну.

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Автор петиции считает, что дополнительный выходной поможет украинцам лучше восстанавливаться в условиях войны, снизит психологическое истощение и профессиональное выгорание. Они также ссылаются на международные эксперименты в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, которые, по их словам, показали, что производительность труда после перехода на четырёхдневную рабочую неделю не снижается, а в отдельных случаях растёт на 15–35%.

Кроме того, в петиции отмечается, что крупнейший британский эксперимент якобы продемонстрировал сокращение количества больничных дней на 65%, а 71% работников сообщили об уменьшении профессионального выгорания.

Среди других ожидаемых преимуществ автор называет сокращение расходов работодателей, развитие внутреннего туризма, поддержку малого и среднего бизнеса, а также приближение Украины к европейскому подходу к балансу между работой и личной жизнью (work-life balance).

"Речь идет не о том, чтобы работать меньше, а о том, чтобы работать разумнее и эффективнее", — говорится в тексте петиции.

Автор призывает Кабинет министров поддержать предложенную реформу и приступить к её внедрению в рамках обязательного государственного пилотного проекта.

Напомним, ранее сообщалось о возможном повышении зарплат сотрудникам Национальной полиции. По предварительным данным, денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов может вырасти до 33 тысяч гривен.

Кроме того, 22 мая "Фокус" сообщал о вероятном увеличении денежного довольствия военнослужащих, а также о возможных источниках дополнительных поступлений в государственный бюджет для финансирования таких выплат.